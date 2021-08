Ahlers fik alt han pegede på

Venstre-kilder giver ikke meget for Tommy Ahlers svada mod folkestyret. Som minister jublede han, da også over sin dengang nye tilværelse

Duer ikke, væk.

Som den forkælede prinsesse i eventyret skrottede Tommy Ahlers jobbet som politiker, da det ikke længere var sjovt.

Han fik ellers alt - simpelthen alt, hvad han pegede på i sine godt tre år i politik. Ministerpost, ledelsesansvar og ordførerskaber efter behag. Men det politiske rugbrødsarbejde blev bare aldrig hans kop kamillete.

Sådan lyder analysen fra medlemmer af Venstres folketingsgruppe. Tommy Ahlers er stadig medlem af partiet, så de ønsker ikke at stå frem med navn.

Tommy Ahlers nu tidligere kollega Lars Christian Lilleholt, roser erhvervsmandens venlige gemyt, men konstaterer:

- Det kræver tålmodighed at være med i politik. Med Tommys baggrund fra erhvervslivet er det nok ikke det, han har mest af, siger han.

Den pointe er fremherskende internt i Venstre.

Og derfor er fnyses der i koridorerne over Tommy Ahlers forklaring på sin exit tidligere på måneden, hvor han leverede en en svada mod folkestyrets tilstand.

'Det har overrasket mig, at det handler så meget om det politiske spil og så lidt om, hvordan politikken fungerer i den virkelige verden og at tænke nyt. Jeg har prøvet at gøre op med det, men det er svært,' skrev han blandt andet på Facebook.

Efter et års tid i jobbet som minister jublede Tommy Ahlers ellers over sit nye embede. Alt var godt.

- Politik har altså lidt af det samme, som mit liv havde før. Her får du også mulighed for at se tingene udvikle sig. Du kan måske have nogle tanker, få det politisk igennem, se det blive til noget, og så nu følge med i tallene, ift. om det overhovedet er noget, der virker, påpegede Tommy Ahlers over for Børsen.

Spol tiden frem til to år frem og Tommy Ahlers var blevet utilfreds.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ekstra Bladets poltiske kommentators analyse af Tommy Ahlers farvel til politik Joachim B. Olsen kaldte Ahlers' exit for en hån mod vælgerne

Folk der står forrest

Tidligere Venstre-minister Tina Nedergaard var da heller ikke imponeret over Tommy Ahlers salut.

'Det er åbenbart blevet populært at forlade politik med en nedgørelse af det politiske liv. Det finder jeg lidt uheldigt, men måske også usandfærdigt,' skrev hun på Facebook, da Ahlers exit stod klart.

Hun fremhævede, at livet som minister oftest kører som en leg, mens pladsen på oppositionspladserne i Folketinget hurtigt kan blive opslidende for folk, som er vant til stor opmærksomhed.

'Måske er kulturen i politik ikke indrettet på folk, der altid forventer at stå forrest,' sluttede hun.

Dermed indrammende hun holdningen blandt flere Venstre-folk.

De påpeger, at Tommy Ahlers fra første dag har fået foræret alle de poster, han bad om. Det hele startede selv sagt med udnævnelsen som uddannelses- og forskningsminister i maj 2018.

Da Venstre mistede magten, blev han efter eget ønske erhvervsordfører. Han fik samtidig plads i Venstres gruppeledelse.

Men allerede ved årsskiftet 2020 fik han nok af sit ordførerskab, og han blev vikar på posten som klimaordfører. Et halvt år senere overtog han ordførerskabet permanent.

Tålmodighed

Pladsen i gruppeledelsen holdt han under et år. I juni 2020 overdrog han posten til Lars Christian Lilleholt.

Det er ikke kun på de politiske poster, at Tommy Ahlers fik sin vilje, påpeges det i Venstre.

Rent politisk var har hovedmanden bag Venstre kraftige satsning på kampen for klimaet, som Jakob Ellemann-Jensen for alvor slog til lyd for i et større interview hen over sommeren.

Det påpeges endvidere, at Tommy Ahlers havde svært ved at håndtere de interne armlægninger Venstre.

Han blev ikke mobbet ud insisterer en kilde, men påpeger, at der altså foregår diskussioner i politik. Og det må man leve med. Det valgte Tommy Ahlers så at undslå sig.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få Tommy Ahlers kommentar til skudsmålene fra hans nu tidligere folketingsgruppe.

Tommy Ahler kom helt ind i inderkredsen omkring Jakob Ellemann-Jensen og fik i høj grad sin vilje på blandt andet den grønne dagsorden. Foto: Jens Dresling

Ud og lege med millioner

Tommy Ahler scorede i vinter kassen, da virksomheden Peakon blev solgt for over fire milliarder kroner. Heraf landede et større to-cifret millionbeløb i Tommy Ahlers lommer.

Venstre-folk oplever, at salget og de mange millioner reelt er en af hovedårsagerne til Tommy Ahlers exit.

Millionerne rumlede i inderforet. Med en plads i Folketinget kunne Tommy Ahlers ikke frit investere, vurderes det.

I et interview med Børsen afviser Tommy Ahlers, at millionerne kan forklare hans farvel til politik.

Men han erkender dog, at pengene nu skal ud at arbejde. Og han vil tage aktivt del i de virksomheder, hvor pengene forhåbentligt skal yngle.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at med salget af Peakon er min formue til at investere blevet ret kraftigt forøget. Der er nogle penge at investere. Det var et højt tocifret millionbeløb, jeg fik ud af det salg, fortalte Tommy Ahlers til erhvervsavisen.

I samme interview åbner Tommy Ahlers for at gøre comeback i DR1-programmet Løvens Hule, hvor han blev landskendt.

Peakon sælger en it-løsning til store virksomheders HR-afdelinger, hvor de kan mål medarbejdernes tilfredshed.

Duer ikke, væk: Fra post til post på tre år

Uddannelses- og forskningsminister, maj 2018 – juni 2019

Ervervsordfører. august 2019 - januar 2020

Klimaordfører, januar 2020 - august 2021

Medlem af Venstres gruppeledelse august 2019 - juni 2020

Tommy Ahlers og stjernearkitekten Bjarke Ingels ser på flydende studieboligere i juni 2021. Foto: Thomas Borberg

--------- SPLIT ELEMENT ---------