Alarm-møde lækket: Tulle frygter ny bog

De ryster i bukserne i Dansk Folkeparti.

Derfor blev der forleden udsendt en hold-kæft-mail til baglandet. Men det var ikke nok.

I går blev der kaldt til samling via videomøde, hvor Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og organisationskonsulent Steen Thomsen klokken 17 orienterede medlemmerne om bogen 'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet', som udkommer mandag.

På mødet - som Ekstra Bladet har en lydoptagelse af - giver Kristian Thulesen Dahl og partitoppen udtryk for, at de frygter, at bogen kommer til at trække stor negativ opmærksomhed den kommende uge.

- Nu ved vi, at den her bog er på vej. Vores forventning er, at den vil have til formål at prøve at skabe splid imellem os. Den er baseret på anonyme kilder, men den vil sikkert også have sms’er og mails, lyder det fra Kristian Thulesen Dahl.

- Den kan blive et problem, hvis DF'ere leger med og spiller deres spil.

Kristian Thulesen Dahl gentager igen og igen, at han ikke har læst bogen. Det har ingen af mødedeltagerne.

Peter Skaarup kalder det 'en tåbelig bog' og opfordrer baglandet til at klappe i.

Thulesen Dahl og Skaarup gætter løs om indholdet i den kommende bog. Foto: Ernst van Norde

Tulles hus

Gruppeformand Skaarup deler en anekdote fra Christiansborgs gange. Han har hørt, at bogen vil skandalisere Kristian Thulesen Dahl som håbløst forgældet, fordi han har belånt sit hus i Thyregod.

- Det er i den dur, hvor noget, som ikke er noget, bliver til fem høns. Det er sådan nogle ting, der kan være, hvor vi tænker, er han virkelig håbløst forgældet? - og nej, det er han så ikke alligevel.

Kristian Thulesen Dahl betrygger medlemmerne om, at der er styr på boligfinanserne:

- Jeg har et 30-årigt én-procents lån. Det er godt at have i et hus, så har man fast grund under fødderne.

Under mødet vil et medlem have 'svesken på disken'. Står der noget i den bog, som de skal vide?

- Jeg kan forestille mig, at det generelt er magtkampe. Det kan være, man vil lave en afsløring ud af, at vi har formandshonorar i partiet. Det har vi nu haft i mange år. Det kan være, nogen har sendt en sms til en anden, som en tredje så har lækket til journalisterne, som skal være ufordelagtig i forhold til dén, som har sendt den, gætter Kristian Thulesen Dahl.

'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet' er skrevet af journalisterne Kaare Hanghøj Johansen og Kristian Brårud Larsen. Sidstnævnte er til daglig journalist på Ekstra Bladet.

