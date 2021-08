Alle corona-restriktioner ophører 10. september

Fra 10. september bliver covid-19 ikke længere betragtet som en samfundskritisk sygdom i Danmark.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Alle restriktioner, der er forbundet til sygdommen, ophører derfor fra den dato.

Den nuværende kategorisering af covid-19 som samfundskritisk sygdom stod til at udløbe 10. september, men regeringen har besluttet ikke at forlænge kategoriseringen.

Vil sætte hurtigt ind igen

Beslutningen er truffet efter at have inddraget Epidemikommissionen og sundhedsmyndighederne, oplyser Sundhedsministeriet.

- Epidemien er under kontrol, vi har rekordhøje vaccinationstal. Derfor kan vi d. 10. september droppe nogle af de særregler, vi har været nødt til at indføre i kampen mod covid-19. Regeringen har lovet ikke at holde på tiltagene længere, end det var nødvendigt, og der er vi nu.

- Men selvom vi lige nu står et godt sted, så er vi ikke ude af epidemien. Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund, lyder det fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Slut med coronapas

Baggrunden for, at alle restriktioner ophører, er, at en række bestemmelser i epidemiloven ikke længere kan benyttes i relation til covid-19, da det ikke betragtes som en samfundskritisk sygdom.

At alle restriktioner ophører betyder blandt andet, at det efter 10. september ikke længere vil være nødvendigt at vise coronapas for at komme ind til arrangementer. I forvejen er der en række restriktioner, der står til at udløbe 1. september - blandt andet begrænsninger i nattelivet.

Regeringen og Søren Brostrøm opfordrer til vaccine da de fleste smittede og indlagte er ikke-vaccinerede.

