Alle er bekymrede, men intet er sket i årevis: – Et gedigent svigt

Det er blevet kaldt 'verdens største sociale eksperiment'.

Og selv statsminister Mette Frederiksen (S) har for nylig sagt, at nutidens børn og unge vil revse deres forældre i fremtiden for at have givet dem lov til at spilde deres barndom foran en skærm.

Vores øgede brug af skærme er et emne, der efterhånden i årevis har været til debat i Danmark, hvor det ofte kædes sammen med børn og unges stigende mistrivsel.

Nu er emnet atter kommet til debat herhjemme, efter at en undersøgelse har vist, at danske børn aldrig har været dårligere til at læse, og at det ifølge eksperter kan hænge sammen med sociale medier, der stjæler børnenes opmærksomhed og koncentrationsevne.

Den ene politiker efter den anden har da også udtrykt stor bekymring over problemet med den voksende skærmtid på selvsamme udskældte platforme, nemlig sociale medier.

Alligevel har der i årevis ikke været skyggen af politisk handling eller indblanding, og foreløbig er der heller ingen drastiske politiske tiltag på vej, som man ellers har set i visse andre lande.

Gedigent svigt

Rasmus Lund-Nielsen, Moderaternes børneordfører, kalder det et 'gedigent svigt', at der i årevis intet er sket.

- Det var faktisk en af mine primære årsager til, at jeg pausede en travl psykologvirksomhed for at stille op til Folketinget, så vi kunne få gjort noget ved det her, siger han.

- Hvorfor har I så ikke gjort noget endnu?

- Nu har vi kun været i gang i fem måneders tid.

- Men vi har gjort noget. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med nogle anbefalinger til, hvor meget skærme må fylde i skoler og institutioner. Og så vil vi fra regeringens side komme med nogle anbefalinger til skolerne om skærme.

- Det lyder som nogle meget bløde løsninger. Skal der ikke sættes langt hårdere ind?

- Hvis du spørger mig, så skal man sætte langt hårdere ind.

Rasmus Lund-Nielsen henviser til, at hvis det stod til ham alene, så skulle alle skoler være mobilfri. Men så langt kan han ikke få resten af regeringen med, fortæller han.

- Jeg har i hvert fald presset på. Men der skal jo være en enig regering, siger Rasmus Lund-Nielsen.

Rasmus Lund-Nielsen blev valgt for første gang til Folketinget sidste år for Moderaterne. Før det arbejdede han som psykolog. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Det haster

Venstres børneordfører, Anni Matthiesen, medgiver, at politikerne 'er for sent på den', men afviser et forbud.

- Men jeg vil ikke være afvisende over for, at det kan være nødvendigt at lovgive på det her område.

- Hvordan kan det være, at I ikke har handlet tidligere?

- Det er også derfor, at vi er nødt til at få taget nogle skridt nu på det her område. Det er jo en prioritering fra regeringens side, at nu skal der ske noget. Også på EU-plan arbejder man med det her.

- Jeg vil sige, at det haster, siger hun.

'Der er nogle dilemmaer i det her. Vi skal passe på vores børn, og med udgangspunkt i det er vi for sent på den. Men der er også mange fordele ved skærmen. Der er mange, som tidligere ikke har kunnet begå sig, men som i dag nyder stor gavn af de digitale medier. For eksempel ordblinde,' siger Anni Matthiesen. Arkivfoto: Aleksander Klug

Drugagtigt

Fra Nye Borgerliges politiske ordfører, Pernille Vermund, lyder det til gengæld, at lovgivning ikke er vejen frem.

- Vi skal tage ansvar i vores hverdag. Vi skal tage ansvar som forældre, og skolerne skal tage ansvar i undervisningen.

- Men det har jo ikke virket indtil nu?

- Man må hanke lidt op sig selv, og det er sindssygt svært. Der er nærmest noget forførende og drugagtigt i de her skærme.

- Skal der ikke lovgivning til, så?

- Nej, det mener jeg ikke, der skal. På samme måde, som jeg ikke mener, at vi skal lovgive os ud af andre dårlige vaner, siger Pernille Vermund.