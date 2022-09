Alle er velkomne til Folkestyrets Fest

Hvorfor er dronningen og hendes familie til stede ved Folketingets åbning?

Vi er et demokrati - et folkestyre. Ikke kongeligt enevælde, så hvad fanden laver hun, Frede og de andre, når folkets parlament åbner?

De hører hjemme på slottet, ikke i folkets hus.

Samuel Hjorth, Slagelse

Kære Samuel

Slap dog af, mand. Danmark er et folkestyre, og Folketingets åbningsdag er en festlig dag for vort demokrati.

Det er en gammel tradition, at alle grene af statsmagten er til stede, når statsministeren holder sin tale om den kommende folketingsperiode. Det er jo ikke et politisk debatmøde.

Også Højesteret, Forsvarets, politiets og alle ministeriernes topfolk er med. Tilbage i årene sad kongefamilien nede i selve Folketingssalen, men det forlangte SF ændret, og sådan blev det.

Derfor sidder kongefamilien i dag i den særlige loge.

Og er det så forfærdelig? Nej! Det viser, at vi er et land, hvor der er tjek på tingene, og at vi sammen kan markere, at landet har en solid grundlov og stærk politisk kultur.

Så vær dog glad i stedet for at være skidesur.

Venlig hilsen Hans

Vigtige ministre

Margrethe Vestager var den sidste rigtig magtfulde økonomiminister, mener Hans Engell. Arkivfoto: Jens Dresling

Hvorfor har Danmark ikke længere en økonomiminister? Det plejede da at være en vigtig post.

N. Bach, Humlebæk

Kære N. Bach

Økonomiministeriet blev oprettet i 1957, men er ikke særlig vigtigt. Det har ministrene til gengæld hyppigt været.

Ansvarsområdet har altid været begrænset til for eksempel Danmarks Statistik, det økonomiske samarbejde i Ecofin og engang også Rigsrevisionen (som i dag sorterer under Folketinget).

Typisk har økonomiministeren været en toppolitiker, som bare ikke tilhørte statsministerens parti.

Regeringschefen vil som hovedregel have en partifælle som finansminister, derfor har økonomiministerposten kunnet bruges som supplement til et andet ministerielt fagområde, eksempelvis Erhvervsministeriet.

Den sidste magtfulde økonomiminister var Margrethe Vestager, der havde posten sammen med Indenrigsministeriet.

Venlig hilsen Hans

Ministerens mink-tvivl

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Jeg forstår ikke, at Mette Frederiksen kan gemme sig bag, at hun ikke vidste, at hun brød grundloven!

Det første, jeg tænkte, da jeg hørte om nedslagtningen af minkene, var ’har de hjemmel til det?’.

Mette Frederiksen er betydeligt højere uddannet end jeg, men åbenbart ikke bedre til at tænke!

Hans-Jørn Mortensen,

Frederiksberg

Kære Hans-Jørn

Det helt korte svar er: Mette Frederiksen vidste ikke, at der ikke var lovhjemmel.

Hun gik ud fra, at hvis der er hjemmelmæssige problemer på lovområder, er det fagministerens (altså Mogens Jensens) ansvar at gøre regeringen opmærksom på det.

Det skete ikke, og Mette Frederiksen bad ikke selv om en juridisk vurdering. Det hele skulle gå hurtigt, så en ny covid-19-smitte ikke bredte sig.

Derfor kritikken.

Venlig hilsen Hans

