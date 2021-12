Alle Mette F.'s telefoner under minksagen har været forbi politiet

Alle de telefoner, statsminister Mette Frederiksen (S) brugte under minksagen, har været overdraget til politiet for at genskabe sms'er. Det fremgår af et folketingssvar til retsudvalget.

Efter det kom frem, at statsminister Mette Frederiksen og tre højtplacerede embedsmænd automatisk har slettet sms'er fra deres telefoner, blev politiet tilkaldt for at se, om beskederne kunne genskabes og bruges i Minkkommissionens arbejde.

Der har dog været rejst tvivl om, hvorvidt alle relevante telefoner har været overdraget. Det har de, siger statsministeriet nu efter nye undersøgelser.

- For så vidt angår statsministeren, kan Statsministeriet herefter konstatere, at de telefoner, statsministerens mobilnummer har været tilknyttet i den relevante periode, alle har været overdraget til politiet med henblik på genskabelse af sms-beskeder.

- Statsministeriet finder herefter at kunne lægge til grund, at alle enheder anvendt af statsministeren, der kan være relevante med henblik på genskabelse af sms-beskeder i den periode, Minkkommissionens undersøgelse vedrører, har været overdraget til politiet, skriver Statsministeriet.

I første omgang kunne statsministeriet ikke garantere, at alle telefoner blev overdraget. Men efter at have være blevet gjort opmærksom på, at det kan kontrolleres via IMEI-numre, har Statsministeriet gjort netop dette.

Ud over Mette Frederiksen skriver Statsministeriet, at alle telefoner fra departementschef Barbara Bertelsen er udleveret.

For stabschef Martin Justesen er en telefon brugt fra 2. juli 2019 til 25. juni 2020 - altså før beslutningen om at slå alle mink ned i november 2020 - ikke indleveret.

For departementsråd Pelle Pape er en teleton brugt fra 5. november 2019 til 13. september 2020 ikke indleveret.

De telefoner, der ikke har været indleveret, blev ifølge folketingssvaret indleveret til politiet 10. december. De blev undersøgt for, om sms'er kunne genskabes.

- Statsministeriet kan oplyse, at det ikke har været muligt at genskabe sms-beskeder fra den relevante periode fra de pågældende enheder. Dette har Statsministeriet orienteret Minkkommissionen om ved brev af samme dag, står der i svaret.