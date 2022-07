Allierede undrer sig over dansk fodslæb på forsvarsområde

I skyggen af Ruslands invasion af Ukraine undrer en stribe gamle allierede sig over Danmarks fodslæbende investeringer i forsvaret.

Det skriver Berlingske med henvisning til tidligere toppolitikere og forskere fra Polen, Estland, Letland og Litauen.

Flere påpeger, at Danmark indtager en bundplacering blandt Nato-landene ved Østersøen, når det gælder investeringer i forsvaret sat i forhold til økonomiens størrelse.

Samtidig advarer de om, at de manglende danske investeringer lægger forsvarsbyrden over på de øvrige lande.

- Det viser, at den danske regering ikke tager sine Nato-forpligtelser og den forværrede sikkerhedssituation i Østersøen alvorligt, siger militærforsker Justyna Gotkowska fra Centre for Eastern Studies i Warszawa i Polen til Berlingske.

I begyndelsen af marts præsenterede statsminister Mette Frederiksen (S) en politisk aftale om Danmarks sikkerhedspolitik.

Med aftalen skal Danmark nå et Nato-mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar i 2033.

Det vil betyde, at der fra 2033 skal bruges omkring 18 milliarder kroner om året på det danske forsvar. Desuden blev en straksbevilling på syv milliarder kroner aftalt.

Justyna Gotkowska peger på, at Danmark - som det eneste Nato-land i regionen - ikke planlægger at nå målsætningen om at bruge to procent af bnp på forsvar inden for de nærmeste år.

Imens mener Martin Hurt fra den estiske tænketank International Centre for Defence and Security i Tallinn i Estland, at Danmark er det eneste land ved Østersøen, der opfører sig, 'som om det lå ved Middelhavet', siger han til Berlingske.

I en skriftlig kommentar til Berlingske afviser forsvarsminister Morten Bødskov (S), at Danmark ikke skulle løfte sin del af ansvaret i Østersøområdet.

- Danmark har et særligt ansvar for sikkerheden i Østersøregionen. Et ansvar, som vi løfter. Danmark har mere end 1000 soldater udsendt til de baltiske lande. Målt per indbygger uden tvivl det største bidrag fra Nato-allierede, skriver Morten Bødskov.

Den seneste opgørelse fra Nato placerer Danmark på 1,39 procent af bnp.