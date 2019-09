Alt om Sass er tabu: Mette dukker sig

Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt at svare på spørgsmål om Henrik Sass Larsens nye karrierevej som partihistoriker.

Det gør hun klart i ganske klare vendinger under Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

Ekstra Bladet har ellers gentagende gange forsøgt at få svar på en række spørgsmål vedrørende hans ansættelse. Men bliver mødt af en mur af tavshed i S-organisationen.

Lukketheden gælder også, hvorvidt Henrik Sass Larsen modtager supplerende honorar.

- Får Henrik Sass Larsen honorar for sit virke med det historiske?

- Når det handler om personspørgsmål, så kommer jeg ikke til at gå ind i dem her. Heller ikke med Henrik.

- I har har tidligere været åbne om honorarer til formænd og gruppeformænd. Det er vel let at svare på, får han honorar, eller får han ikke honorar?

- Der har været skrevet utroligt meget om Henrik Sass Larsen, ikke mindst fra din egen avis. Og i respekt for det Henrik Sass har været igennem, så har jeg ikke flere kommentarer, siger Mette Frederiksen.

Nyt med stilhed

Honorarer er ikke noget, som partiet normalt har holdt hemmeligt i Socialdemokratiet. Eksempelvis kom det tidligere frem, at Henrik Sass Larsen modtog honorar som gruppeformand i 2012-13.

Endnu mere banale spørgsmål vil Mette Frederiksen heller ikke besvare.

- I har fødselsdag om to år, hvor I fylder 150 år. Er det det, han skal lave noget om?

- Folketingsgruppen tilrettelægger sit arbejde. Jeg står ikke og redegør for, hvad hver enkelt folketingsmedlem laver, siger hun.

Gruppeformand Flemming Møller Mortensen afviser også ganske klart at svare på spørgsmål vedrørende MF Henrik Sass Larsen.

Henrik Sass Larsen gør også klart, at han ikke ønsker at udtale sig om detaljerne i sin stilling.

Den tidligere minister meddelte 4. september, at han ikke længere er sygemeldt. Men det er ikke almindeligt folketingsarbejde, han har tænkt sig at kaste sin kærlighed over.

'Jeg har bedt om at få lov til at koncentrere min arbejdsindsats omkring Socialdemokratiets historiske virke, et område, som dem, der kender mig, ved altid har haft min store interesse,' skrev han på Facebook uden efterfølgende at ville uddybe sin nye tjans.

Henrik Sass Larsen er ikke til stede ved årets kongres i Aalborg.

