Alt sejler

Problemerne vil ingen ende tage i Dansk Folkeparti.

Partiets hovedbestyrelse mødes lørdag kl. 13 for at tage første skridt på vejen mod at finde Kristian Thulesen Dahls afløser, efter at formanden har erklæret sin afgang oven på det elendige resultat til kommunalvalget.

Men lige meget hvad de finder ud af på lørdagens møde, vil konklusionen være den samme: Dansk Folkeparti er ramt af kaos og står på jævnt dansk i skidt til halsen.

- Det er første gang i danmarkshistorien, at vi ser en partileder forlade posten efter et kommunalvalg, og der er ikke nogen indlysende arvtager. Det er en meget kaotisk situation, siger Ekstra Bladets Hans Engell.

Kristian Thulsen Dahl meddelte onsdag, at han vil trække sig på et ekstraordinært årsmøde Kristian Thulsen Dahl meddelte denne uge, at han vil trække sig på et ekstraordinært årsmøde.

Lammede kandidater

Nu er det kriseramte parti så gået i gang med at finde afløseren til den blonde partiformand. Men det er i den grad op ad bakke ifølge den politiske kommentator.

- Mulige kandidater er alle lammet af den ene eller anden grund. Det er meget svært at se, hvem der egentlig vil kunne vinde, og der er risiko for, at det ender i totalt kaos, fortæller Hans Engell.

Partiets eneste medlem af Europa-Parlamentet, Peter Kofod, foreslog fredag, at DF'erne skal afvente en afgørelse i Morten Messerschmidts ankesag om EU-svig og dokumentfalsk i landsretten og Inger Støjbergs sag i rigsretten.

Forslag vil øge kaos

Dermed skal Dansk Folkeparti ind i marts, før der skal vælges en ny formand på et ekstraordinært årsmøde. Men det er heller ikke nogen holdbar løsning, vurderer Hans Engell.

- Forslaget om at udskyde i knap et halvt år vil kun betyde endnu større problemer, da et stort parti på Christiansborg midt i store forhandlinger så ikke vil have nogen ledelse. Det vil kun øge graden af kaos, siger han.

Morten Messerschmidt 'vil overveje', om han stiller op som formand i DF Morten Messerschmidt vil overveje, om han stiller op som formandskandidat.

Også gal med politikken

Det er dog ikke kun persongalleriet i Dansk Folkeparti, som den politiske kommentator ser problemer ved. Politikken på hylden halter også.

- Mange har fokuseret på personer, men sagen er, at Dansk Folkeparti er ude i store vanskeligheder, fordi en stram udlændingepolitik nu matches af Nye Borgerlige og Socialdemokratiet, som også dækker ind på velfærdspolitikken, forklarer Hans Engell.

Spørgsmål om overlevelse

Andre partier har haft store kriser, hvor meningsmålinger har taget et voldsomt dyk, f. eks. Venstre og Radikale Venstre, men det er noget andet i DF, vurderer den politiske kommentator.

Krisen er så dyb i DF, at problemerne kan være større end løsningerne. Det drejer sig nu om regulær overlevelse.

- I Dansk Folkeparti er det en eksistenskrise, hvor der kan stilles spørgsmål om, hvorvidt partiet vil overleve, når vi ser et par valg ude i fremtiden, siger Hans Engell.

Mulige arvtagere i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt - Ingen kan vide, hvordan sagen mod Morten Messerschmidt ender, og bliver dommen tilstrækkelig streng, bliver hans muligheder for at udøve formandskabet ekstremt begrænset, siger Hans Engell. - Mange vil mene, at Messerschmidt vil være den bedste partileder, som kan tilføre nye idéer, men hvad stiller man op, hvis formanden pludselig får en fængselsstraf, siger Hans Engell. Inger Støjberg - Inger Støjberg er ikke medlem af partiet og formentlig slet ikke interesseret i at være formand, siger Hans Engell. - Hun vil gerne være et markant navn i politik og sidde i ledelsen, men hun har ingen ambition om at blive formand for et parti, som hun endnu ikke er medlem af, fortæller Hans Engell. Peter Kofod - Peter Kofod kunne muligvis fungere som formand, selvom han ikke kan deltage i afstemninger i Folketinget som medlem af Europa-Parlamentet, fortæller Ekstra Bladets politiske kommentator. - Men det mest sandsynlige er, at Peter Kofod peger på Messerschmidt, siger Hans Engell. Pia Kjærsgaard - Pia har meddelt, at hun er ude, og jeg tror ikke, hun genovervejer nu, siger Hans Engell. - Hvis der skal være en midlertidig formand, frem til man har en afklaring, så vil det være mere naturligt med Peter Skaarup eller Søren Espersen, forklarer den politiske kommentator. Martin Henriksen - Martin Henriksen vil dele partiet og skabe splid, siger Hans Engell. - Han sidder ikke i Folketinget, har fået et middelmådigt valg til kommunalvalget og er lige blevet fyret som konsulent i partiet. Jeg tror ikke, han kan blive valgt, vurderer Hans Engell. Vis mere Vis mindre

