Alternativ EM-splittelse: - Klart det er fryns

For små sko . Gratis EM-bold som fryns er helt okay, mener Alternativet-politiker. - Jeg er også selv almindelig fan, siger han

Alternativet har aldrig dyrket disciplinen at marchere i takt.

Heller ikke i spørgsmål om gratis billetter til EM i fodbold i Parken.

Troels Chr. Jakobsen, der i valgkampen kaldte sig 'fattigrøven', buldrede i starten af juni mod politikere, som tager imod billetter til landsholdets kampe

- Jeg kan ikke se relevansen af, hvorfor det netop er mig, der skal have en gratis billet, når der er virkelig mange, der måske endnu mere end mig har lyst til at se sådan en kamp, og som slet ikke har penge til det, lød det fra beskæftigelsesordføreren til TV 2.

Men hans partifælle Kim Hjerrild takkede ja. Danmark-Rusland så økonomi- og folkeskoleordføreren fra lægterne i Parken.

Kim Hjerrild. Foto: Steen Brogaard

Han har respekt for sin partifælles synspunkt. Han er bare uenig og advarer mod 'at gå i for små sko', siger Kim Hjerrild.

- Det er et legitimt synspunkt. Men det er ikke et spørgsmål, vi har tænkt os at strømline internt.

- Det er meget lidt fryns der er i Københavns Kommune og i Borgerrepræsentationen.

Afslappet

- Vi skal passe på med ikke at stille for urealistiske krav til folkevalgte. Vi skal have mulighed for repræsentere københavnerne.

- Så det er fryns?

- Jeg anerkender klart, det er fryns, siger Kim Hjerrild.

- Jeg repræsenterer vel matematisk set 13.000-14.000 københavnere. Så det har jeg det afslappet med. Der er forskel på at være inviteret af en privat virksomhed, som vil påvirke mig, og en billet fra kommunen.

- I min verden er vi nede i en bagatelafdeling.

- Kommunen sendte 60 billetter tilbage, som de kunne give til almindelige fans. Overvejede du det?

- Næh, jeg er også selv almindelig fan, så jeg fik en billet foræret. Den tog jeg imod, lyder det fra Kim Hjerrild.

Franciska Rosenkilde, der er leder af Alternativet og kultur- og fritidsborgmester i København, overværede Danmark-Finland fra vip-området i Parken.

30 københavner-politikere til gratis EM-fodbold 32 medlemmer af Borgerrepræsentationen tog i Parken under EM i fodbold for at repræsentere hovedstaden. Mød dem og deres placering i nationalarenaen herunder: Mod Finland 12. juni Tanja Behrndt-Eriksen (S) - vip-plads Karina Vestergård Madsen (EL) - vip-plads Franciska Rosenkilde, kultur- og fritidsborgmester (ALT) - vip-plads Cecilia Lonning-Skovgaard, beskæftigelses- og integrationsborgmester (V) - vip-plads Niko Grünfeld (Frie Grønne) Kaare Traberg Schmidt (løsgænger) Henrik Svendsen (DF) Mod Belgien 17. juni Jakob Næsager (K) - vip-plads Kristian Nielsen (V) - vip-plads Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester (SF) - vip-plads Lars Weiss, overborgmester (S) - vip-plads Jes Vissing Tiedemann (R) Klaus Mygind (SF) Tue Hækkerup (S) Helle Bonnesen (K) Mod Rusland 21. juni Maria Frej (SF) - vip-plads Christoher Røhl Andersen (R) - vip-plads Ali Hansen (EL) - vip-plads Susan Hedlund (S) - vip-plads Niels E Bjerrum (S) Simon Simonsen (S) Flemming Steen Munch (V) Jens-Kristen Lütken (V) Andreas Keil (S) Heidi Wang (V) Line Ervolder (K) Mette Annelie Rasmussen (R) Tommy Petersen (R) Rune Dybvad (S) Kim Hjerrild (ALT) Spanien-Kroatien 28. juni Mia Nyegaard, socialborgmester (R) - vip-plads Peter Dits (løsgænger) Københavns Kommune oplyser, at kommunen leverede 60 standardbilletter tilbage til DBU med opfordring om, at lade dem gå til almindelige fans. Enkelte direktører i forvaltningen blev opgraderet til vip, så flere almindelige billetter kunne returneres. I alt sendte kommunen 49 embedsfolk og politikere til fodbold. Embedsfolkene havde arbejdet med værtskabet, lyder det. Vis mere Vis mindre