Alternative kandidater får mundkurv på: Må ikke tale med pressen

I 10 dage må Alternativets kandidater til posten som kulturborgmester i København ikke tale med pressen.

Det skriver partiet på Facebook, hvor en række punkter beskriver processen frem mod valget af en Alternativ borgmester 28. oktober, efter at Niko Grünfeld forleden trak sig fra posten på grund af en række møgsager om blandt andet cv-fusk.

'BR gruppen og kandidater kan være aktive på sociale medier, men udtaler sig ikke til pressen i digitale, radio eller trykte medier eller lignende', står der på Alternativet Københanvs Facebook-side om valg af ny kultur- og fritidsborgmester.

Mundkurven til kandidaterne er aftalt mellem Alternativet Københavns bestyrelse og partiets medlemmer af byrådet i København.

Der er tre kandidater til borgmesterposten: Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt. Ekstra Bladet testede mundkurven hos sidstnævnte.

- Hej Kåre. Hvad er det for noget med, at I ikke må tale med pressen?

- Du kan se i pressemeddelelsen, at vi ikke har nogen kommentarer til noget. Vi ønsker ikke at føre kampagne indtil afstemningen. Så vi har aftalt, at vi siger ingen kommentarer, siger Kåre Trabjerg Smidt.

- Må du overhovedet så tale med mig lige nu?

- Nej, men jeg kan sige til dig, at vi ikke har nogen kommentarer.

- Kan du uddybe, hvorfor I ikke taler med pressen?

- Nej, det kan jeg ikke. Der må du spørge Alternativets formand i København.

- Hvorfor har du sagt ja til ikke at tale med pressen?

- Det må jeg henvise til Alternativet i København. Jeg beklager. Jeg vil gerne tale med dig efterfølgende, men lige nu, så er det her svaret.

- Du må ikke engang sige hvorfor, at du ikke vil sige noget?

- Jeg har ikke yderligere kommentarer.

- I forhold til åbenhed og gennemsigtighed, som er jeres værdi, hvordan harmonerer det med at lukke ned?

- Det må du tale med Alternativets formand i København om. Jeg beklager meget.

- Er du enig eller uenig i den tilgang?

- Jeg synes, du skal tale med formanden i København.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra formanden for Alternativet i København, Matthew Daniali. Det samme gælder flere bestyrelsesmedlemmer.

Franciska Rosenkilde er også kandidat til posten, og hun får opbakning fra en noget uventet kant på Twitter. Her er DF's næstformand Søren Espersen i hvert fald fan af et udtryk, som alternativisten har brugt.