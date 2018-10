Alternativet fanget i feriehykleri: - Jeg har fløjet for meget

'Kys mere - flyv mindre'. Alternativet vil have danskerne til at holde ferie hjemme i Danmark, men partiets politiske ordfører rejser selv på private flyrejser til udlandet flere gange om året

Alternativet opfordrer danskerne til at kysse mere og flyve mindre. Blandt andet ved at holde vores ferier inden for Danmarks grænser.

Partiets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, har dog selv fløjet på udlandsrejser 20 gange siden 2015. Både til europæiske byer som London, men også til fjernere destinationer som Tanzania. Ti af flyveturene har været private ferier.

Til DR lød det fra Carolina Magdalene Maier i juli måned, at togbilletter i sommerferiemånederne skal kunne trækkes fra i skat, ifølge partiets nyeste klimaudspil.

- Det handler om at lade være med at flyve så meget i sommerferien, fordi det er simpelthen så CO2-tungt. Men så handler det også om at give danskerne mulighed for at holde ferie i Danmark, som jo er et skønt land, lød det fra den politiske ordfører.

En privat blog har opgjort den politiske ordføreres rejser gennem de sidste fire år, af de rejser, som Carolina Magdalene Maier selv har dokumenteret på sin Instagram-profil.

Ti private flyrejser Alternativets politiske ordfører Carolina Magdelene Maier har været på ferie i udlandet ti gange siden 2015, selvom partiet i deres nyeste klimaudspil opfordrer danskerne til at holde i ferie i Danmark for at begrænse CO2-udledning fra flyrejser.

2015

Gran Canaria 2016

Milano

Spanien 2017

Indien

Milano

Paris 2018

Zanzibar

Spanien

Bordeaux

Egypten Vis mere Luk

De 20 flyrejser til både varmere og koldere himmelstrøg har affødt mange kritiske kommentarer fra brugere på sociale medier, fordi de mener, at ordføreren ikke efterlever, hvad hun selv prædiker.

I en sms fra Carolina Magdalene Maier til Ekstra Bladet lyder det, at hun er travlt optaget resten af dagen, men i et Facebook-opslag fra ordføreren fremgår det, at ti af de 20 flyrejser har været i privat regi - heriblandt en rejse til Indien i 2017 og en dykkerferie til Zanzibar i 2018.

I opslaget på Facebook medgiver alternativisten, at hun har rejst for meget.

'For det andet vil jeg gerne understrege, at jeg har fløjet for meget privat de seneste år, det erkender jeg blankt. På det område skal jeg forbedre mine vaner', lyder det.

Den politiske ordfører skriver også, at Alternativet godt kunne have valgt at indføre 'fælles regler' for folketingsmedlemmerne i partiet, men at de har valgt ikke at gøre det.

'Det er op til den enkelte at træffe bæredygtige valg – ligesom det er op til den enkelte at forbedre sig på de områder, hvor man halter', skriver Carolina Magdalene Maier.