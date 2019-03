Alternativet forlader sundhedsforhandlinger

Alternativet kan ikke længere se sig selv som en del af en aftale om en sundhedsreform.

Det oplyser partiet til Ritzau.

Partiets politiske leder, Uffe Elbæk, forklarer, at det er for usikker økonomi, for lidt demokrati og for meget hastværk, som er grundene til, at Alternativet har besluttet at forlade forhandlingerne

- Hverken patienterne eller de dygtige og pressede ansatte i sundhedsvæsenet har brug for, at der bliver hastet en reform igennem inden valget, udtaler han i en skriftelig kommentar.

- Jeg vil gerne takke regeringen og Dansk Folkeparti for et godt forløb, for åbenhed over for vores input og for en oprigtig velvilje, tilføjer han.

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at nedlægge regionsrådene, hvilket den øvrige opposition er imod.

Alternativet havde dog accepteret præmissen, hvis det var i bytte for mere og ikke mindre demokrati. Partiet har talt for, at borgerne skal inddrages i højere grad og har peget på andre lande, som har deciderede borgerråd.

Regeringens forslag er at erstatte de fem regionsråd med en ny struktur i sundhedsvæsenet med tre lag: Sundhedsvæsen Danmark med en politisk udpeget bestyrelse, fem sundhedsforvaltninger og 21 nye sundhedsfællesskaber.

Uffe Elbæk opfordrer regeringen til at udskyde reformen med henblik på at sikre en bred aftale efter folketingsvalget.

Regeringen med finansminister Kristian Jensen (V) i spidsen har i de seneste uger forhandlet med Dansk Folkeparti og Alternativet.

Der er indkaldt til videre forhandlinger onsdag morgen, men det bliver altså uden Alternativet.