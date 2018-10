Alternativet i flyverskjul efter møgsager

Alternativets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, er kommet i alvorlig modvind, efter flere regulære møgsager har set dagens lys.

Hvorvidt sagen får konsekvenser for Grünfelds fremtid som borgmester vides endnu ikke.

- Jeg håber, at der skal mere til end det her i forhold til, om jeg skal være borgmester. Men det er en snak, jeg skal have med mine kolleger og bestyrelse, siger Niko Grünfeld, der har undskyldt for alle de uheldige sager, til Ritzau.

Først var det historien om, at han havde købt møbler og arkitekthjælp til sit borgmesterkontor for 130.000 kroner. Siden kom det frem, at han havde opgivet en mastergrad i psykologi på sit CV, som han slet ikke havde.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til en række forpersoner i partiet, men det ser ud til, at de er gået i kollektivt flyverskjul.

Matthew Daniali, der er bestyrelsesforperson for Alternativet København, har afvist at kommentere sagen på nuværende tidspunkt.

Troels Christian Jakobsen, der er forperson for Alternativets Storkreds København, skriver i en sms, at han af hensyn til de 3000 medlemmer, han repræsenterer, har valgt at holde sin mening for sig selv.

Han har ellers tidligere kritiseret Niko Grünfelds beslutning om at blive kultur- og fritidsborgmester i kraftige vendinger på sin Facebook-profil. Her beskyldte han blandt andet borgmesteren for at have truet ham til tavshed, da han luftede sin kritik over valget af borgmesterpost.

Michael Jellesmark, der er forperson for hovedbestyrelsen i Alternativet har i skrivende stund heller ikke haft tid til at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Alternativets forpersoner i storkredsene Fyn, Sjælland, Sydjylland, Østjylland, Nordsjælland og Nordjylland har også afvist at kommentere sagen. Blandt andet med den begrundelse, at det ikke er noget, der fylder i deres kreds.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra partiets leder, Uffe Elbæk.

Ingen støtte på Facebook

Niko Grünfeld har set sig nødsaget til at give en offentlig undskyldning på sin Facebook-profil.

Her skriver han blandt andet, at han fortryder situationen og vil gøre alt, hvad der står i hans magt for at rette op på situationen.

Kultur- og fritidsborgmesterens undskyldning får en hård medfart i kommentarsporet.

'Gå af som borgmester. Indtil det sker fortjener hverken du eller dit parti nogen form for respekt', skriver en bruger på opslaget.

Blandt opslagets mere end 200 kommentarer, skal man lede længe efter støtte eller opmuntrende ord til den pressede Grünfeld.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Niko Grünfeld, men hans pressemedarbejder oplyser, at han på nuværende tidspunkt ikke står til rådighed for interviews, og at hun ikke ved, hvornår han igen er til rådighed.

Den besked kommer, selvom Niko Grünfeld tirsdag aften i sin undskyldning på Facebook skrev, at han 'gerne stiller op til interviews enten i aften eller de kommende dage.'

