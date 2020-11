Alternativet-profil: Hun har læst situationen rigtigt

Alternativets gruppeformand i København synes, at Josephine Fock har truffet en god beslutning ved at træde af som partiets leder

Fanny Broholm, der er Alternativets gruppeformand i Københavns Kommune, mener, at det er den helt rigtige beslutning, at Josephine Fock har trukket sig som partiets leder.

- Jeg synes, det er en rigtig fin måde, hun gør det på, og jeg synes, hun har læst situation rigtigt, i forhold til hvad der er behov for, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er glad for, at det ser ud til, at vi kan få samlet partiet efter kapitlet med personkonflikter og intern fnidder. Nu er det forhåbentligt lukket.

Blev ikke orienteret

Hun blev ikke orienteret om lederens afgang inden, men måtte som mange andre få beskeden, da partiet sendte en pressemeddelelse ud.

Alligevel kommer det ikke som en overraskelse for Fanny Broholm.

- Det er en god beslutning og ikke overraskende, når man kigger på de mange sager, der har været.

- Det har på intet tidspunkt set ud til, at hun kunne få os over spærregrænsen. Al ære og respekt for det arbejde hun har lavet, men det gjorde det bare ikke, siger hun.

Slut med fnidder

Siden Josephine Fock blev valgt som politisk leder for Alternativet er tingene ramlet sammen om ørerne på partiet.

Kun et folketingsmedlem, Torsten Gejl, blev tilbage sammen med lederen. Der har været vælgerflugt, og partiet kæmper med spærregrænsen.

- Der kom en masse historier frem om krænkelsessager herunder fra mig selv, efter at hun trådte til. De sager skulle være fortalt tidligere. Men det skete ikke.

Efter Josephine Fock blev valgt som leder for partiet i februar i år, væltede det frem med sager i Information.

Fanny Broholm var en af dem, der selv havde oplevet det, hun kaldte 'utilregnelig og aggressiv' adfærd fra lederen. Det sagde hun i en artiklen til mediet, hvor hun også bekendtgjorde, at hun er bange for Josephine Fock.

- Der var ikke indsigt nok i partiet til, at det kom ud før, at der var valg til posten. Og den konflikt har bare klæbet til Josephines person og partiet siden.

- Med en ny politisk leder kan vi så forhåbentligt se fremad og fokusere på vores politik.

Vil ikke pege på ny leder

Nu går spekulationerne på, hvem der kan blive Alternativets nye politiske leder. Men Fanny Broholm vil ikke selv pege på nogen endnu.

- Nu kræver det et forløb, hvor vi får samlet en masse kandidater.

- Jeg kan ikke sige det endnu. Det hele er meget nyt, og jeg synes at Josephine skal have lov til at trække sig i ro og mag.

Men hun er fortrøstningsfuld ved tanken om, at der nu kommer nye kræfter til på pinden.

- Jeg er meget forhåbningsfuld frem mod et kommunalvalg nu. Vi har rigtig meget god politik, der forhåbentlig får mere fokus nu, siger Fanny Broholm.