Alternativet slagtes for 'upassende' kvindefejring

Tonedøvt, pinligt og mærkeligt.

Det er nogle af tillægsordene, der flyder i kommentarerne til Alternativets opslag på snart sagt alle sociale medier, hvori partiet fejrer, at det er det første i danmarkshistorien, hvis folketingsgruppe udelukkende består af kvinder.

Men det er altså ikke noget, som en lang række danskere mener bør fejres.

Travl herre

Kvindeholdet er nemlig kun opstået, fordi gruppens eneste mandlige folketingsmedlem, Torsten Gejl, er sygemeldt med stress. I stedet er Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen trådt ind i gruppen som afløser.

Fra marts 2020 og frem til folketingsvalget 1. november sidste år var han ikke kun den eneste mand i gruppen. Han var også det eneste medlem af gruppen, og dermed var han en særdeles travl herre med samtlige 52 ordførerskaber.

Sønderlemmende kritik

Opslaget fra partiet, der har Franciska Rosenkilde i front som forperson, får særdeles hård medfart.

'Hvis jeg som Torsten Gejl måtte sygemelde mig med stress og kunne se mine kolleger fejre følgerne af denne sygemelding som 'en historisk dag' med store smil og en mindre SoMe-kampagne, ville jeg nok synes, at det hele var lidt sært. Men det er nok bare mig,' skriver journalist og debattør Søren K. Villemoes.

Tidligere Venstre-folketingsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen skriver, at det 'altså er vildt, at de ikke selv kan se det', efterfulgt af to emojis, der fortrækker ansigtet i en akavet grimasse.

'Det her må være noget af det dårligste politiske kommunikation i år ...' skriver kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier Troels Johannesen, der også vedlægger en video af et ualmindeligt uelegant selvmål fra en fodboldkamp.

'Wow! Dobbelt upassende fejring. 100% kvinder må da aldrig være målet. Køn skal hverken diskvalificere eller kvalificere os. Tror ikke Alternativet er et rart sted at være mand! Og så kommer fejringen tilmed i kølvandet på Torsten Gejls sygemelding,' skriver ligestillingsminister Marie Bjerre (V)

Langer ud efter minister

Hos Alternativet dysser man dog kritikken ned. Både den om, at gruppen kun består af kvinder, og den om, at det sker på baggrund af Torsten Gejls sygemelding.

Partiet ønsker også Torsten Gejl god bedring i en kommentar til opslaget på det sociale medie X.

Til Ekstra Bladet skriver partiets forperson, Franciska Rosenkilde, at Alternativet 'aldrig har ønsket en 100 procent kvindelig folketingsgruppe', og at det har været vælgernes beslutning, eftersom partiet opstiller lige mange mænd og kvinder.

'Vi markerer alene den historiske begivenhed, som det tog 105 år at nå - det skulle man tro, at vores ligestillingsminister kunne anerkende,' lyder det med henvisning til de mange år, der er gået, siden de første kvinder blev valgt ind i 1918.

Uværdigt korstog

Og her stopper kritikken af Marie Bjerre, der har kastet sig ind i kritikken mod partiet sammen med de mange andre, ikke.

'Jeg ved, at Torsten glæder sig over den historiske begivenhed og er meget glad for, at Nikoline kan tage over for ham.'

'I øvrigt finder jeg det uværdigt for en minister at blande en sygemeldt kollega ind i sit korstog mod Alternativet,' afslutter Franciska Rosenkilde

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Torsten Gejl. Han henviser til en kommentar, han har skrevet til ligestillingsminister Marie Bjerre.

'Hold min sygemelding ude af din politiske dagsorden og lad være med at udnytte, at jeg ikke kan respondere på det politiske, når jeg er sygemeldt. Det er simpelthen under lavmålet. Elsker mit parti (hjerte-emoji, red.) over and out,' lyder kommentaren fra det sygemeldte folketingsmedlem.