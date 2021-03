Alternativet støtter job-forlommer til politikere

Men en blank stemme sikrede Alternativet flertal for regeringens ønske om at udpege politikere til top-diplomater uden for almindelige regler

Det var med det smallest mulige flertal, at regeringen sikrede sig opbakning til sit forslag om, at politikere skal kunne udpeges til poster som top-diplomater uden at skulle søge jobbet på lige fod med andre.

8-7 blev afstemningen i Lønningsrådet, der dermed sikrede regeringens flertal, som adskillige organisationer har vendt sig imod, blandt andet med henvisning til risiko for nepotisme.

Faktisk var der kun fire stemmer for og syv imod.

Men fordi blanke stemmer af uransagelige årsager tæller som en støtte til forslaget, så var der med rådets fire blanke stemmer lige akkurat flertal for forslaget.

Et forslag, som ser ud til at sende Venstres Kristian Jensen til FN i forsøget på at få Danmark ind i Sikkerhedsrådet.

Alternativet: Det er fint nok

En af de blanke stemmer kom fra Alternativets enmandshær i Folketinget, Torsten Gejl.

- Det er fint nok, at man laver sådan en ordning, siger han.

- I plejer da at tale for fuld gennemsigtighed, så hvorfor støtte, at man ikke slår de her jobs op?

- Hvis du ser på det, så har regeringen gjort det rigtige ved at udpege Kristian Jensen. Jeg tror, at han vil være god til at løse opgaven med at få Danmark med i FN’s Sikkerhedsråd.

- Men selvom du lige kan lide Kristian Jensen, så kunne man jo godt være imod selve princippet om, at politikere udpeger andre politikere til store stillinger. Det kan jo være, at du ikke bryder dig om den næste udpegning?

- Det må vi så tage til den tid.

- Er du uenig med en række organisationer, der har sagt, at det her øger risikoen for nepotisme?

- Vi vil være på vagt over for, om det sker, det kan jeg love dig.

- Hvornår synes du, at noget er nepotisme?

- Jeg tror oprigtigt på, at man forsøger at stille med den rigtige til opgaven. Men hvis det virker, som om man bare vil give en luns, så vil vi reagere.

- Og hvornår vil du vurdere, at der er tale om en luns?

- Lad os nu se, hvad de næste udpegninger bliver.

Socialdemokratiet, Venstre og de radikale støtter forslaget om politiske udpegninger uden jobopslag. Og med yderligere stemmer fra folk i centraladministrationen blev der sikret et flertal på 8-7 i Lønningsrådet.