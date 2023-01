Alternativet støtter nu også en folkeafstemning om bededag

Alternativet har tøvet med at tilslutte sig de partier, som ønsker en folkeafstemning om at afskaffe store bededag.

Men nu siger partiets leder, Franciska Rosenkilde, til DR Nyheder, at Alternativet også bakker op om en folkeafstemning.

- Hvis regeringen ikke tager store bededag af bordet, så synes vi klart, vi skal spørge danskerne, siger Franciska Rosenkilde til DR Nyheder.

For at sende et vedtaget lovforslag til folkeafstemning skal mindst 60 folketingsmedlemmer bakke op om det.

Indtil videre er der dog kun 26 mandater bag ønsket. Det er Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, løsgængeren Mette Thiesen og nu også Alternativet.

Men flere partier er de seneste dage blevet mindre afvisende overfor at aktivere paragraf 42, hvor 60 medlemmer kan kræve en folkeafstemning. Paragraffen er ikke blevet benyttet i 60 år.

Annonce:

SF, De Konservative og Danmarksdemokraterne siger, at de ikke vil afvise det. Liberal Alliance og De Radikale er ikke umiddelbart klar til at kræve en folkeafstemning.

Regeringens forslag om at afskaffe store bededag er blevet mødt med stor modstand fra både flere af partierne på Christiansborg, fra fagbevægelsen og fra vælgerne.

Men det har ikke fået regeringen til at vakle.

Flere ministre - blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) - har slået fast, at helligdagen bliver afskaffet og gjort til en almindelig arbejdsdag.

Regeringen har brugt krigen i Ukraine som argument for at afskaffe en helligdag. Det skal nemlig bidrage til at finansiere de stigende forsvarsudgifter.

Det er en sammenkobling, som er faldet oppositionspartierne for brystet.

I sidste uge sagde Jakob Ellemann-Jensen, at det kun var de partier, som vil støtte forslaget om at sløjfe store bededag, som kan være med i det kommende forsvarsforlig.

Annonce:

Det har fået den samlede opposition bestående af ni partier til at komme med forslag til anden finansiering, og forsvarsministeren har umiddelbart blødt op på sit krav.