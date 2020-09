Alternativet til Mette F: Et svigt at udnævne Kofod

Protesterne over, at Jeppe Kofod blev udnævnt som udenrigsminister, breder sig.

Nu tager Alternativet skarpt afstand fra, at Mette Frederiksen udpegede ham til den prestigefulde post, på trods af at han som 34-årigt folketingsmedlem havde sex med en 15-årig pige, da han underviste på et kursus i partiets ungdomsorganisation.

- Vi synes, det er dybt problematisk, at man udnævner en mand til udenrigsminister, der har vist så utrolig dårlig dømmekraft ved at have et seksuelt forhold til en helt ung pige som voksen mand, siger Alternativets ligestillingsordfører, Franciska Rosenkilde, der fortsætter:

- Mette Frederiksen har med udnævnelsen været med at legitimere en norm, som gør det okay at handle på den måde. Hvis vi vil sexismen til bunds og mener det alvorligt, så er vi nødt til at udvise mere konsekvens med den form for adfærd.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Vakte opsigt

Debatten om sexisme har raset herhjemme, siden Sofie Linde fortalte på tv, at hun var blevet sexchikaneret på DR som helt ung. Hun har efterfølgende fået massiv støtte og støtteerklæringer fra over 1600 kvinder.

På Christiansborg vakte de radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, opsigt, da hun fastslog, at Jeppe Kofod aldrig var blevet minister, hvis partiet havde været i regering.

- Vi havde ikke valgt en minister, der havde sådan en sag liggende. Det, der foregik, var jo sådan set ikke ulovligt, men der var tale om et medlem af Folketinget og en 15-årig pige, som var medlem af en politisk ungdomsorganisation. Det er ikke i orden, at der var en seksuel relation der. Det var ikke i orden i 2008, og det er ikke i orden nu. Han burde have udvist bedre dømmekraft, sagde Samira Nawa til B.T.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod, men han afviser at blive interviewet om sagen og henviser til partiets politiske ordfører, Jesper Petersen, som Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra.