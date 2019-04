Alternativets forperson besejrer forgænger efter kampvalg

Poul Brandrup kan fortsat kalde sig forperson for Alternativets hovedbestyrelse, som bliver udvidet til 18 medlemmer.

Det er et faktum, efter at han lørdag aften vandt et kampvalg over sin forgænger på posten, Michael Jellesmark.

Det skete med stemmerne 195 til Poul Brandrup mod 93 til Michael Jellesmark.

Hovedbestyrelsen blev på landsmødet i Odense af flere medlemmer beskyldt for ikke at have passet sit arbejde godt nok.

Blandt andet i forhold til at undgå nogle af de dårlige sager, der har ramt Alternativet i offentligheden, hvor medlemmer har luftet deres frustrationer.

Alternativet i flyverskjul efter møgsager

- Noget af kritikken baserer sig måske lidt på manglende konkret viden om, hvordan det foregår, siger Poul Brandrup.

- Det er ikke for at afvise kritikken, det er mere for at sige, at den ramme, de (kritikerne, red.) taler i, måske ikke er fuldt dækkende for, hvad der sker.

- Men der er også noget konkret i kritikken, som jeg er fuldstændig enig i, og som jeg tager til mig. Og det gør den hovedbestyrelse, der er valgt nu, også.

Spørgsmål: Hvad er det for en kritik?

- Det er for eksempel, hvordan vi håndterer personsager. Det har været en diskussion, og det ærgrer mig, når det ikke lykkes os at få en løsning, som alle kan se sig selv i.

- Men man har nogle, der lægger kolossalt meget arbejde i det, og så skal der måske ikke så meget til, før man kører ind på et frustrationsspor.

- Og den eneste måde, man får løst det på, er ved god samtale, at man får folk snakket igennem, siger Poul Brandrup.

Valget til forperson i Alternativet var en gentagelse af sidste års valg, hvor Poul Brandrup og Michael Jellesmark også stillede op.

Ved den lejlighed blev Michael Jellesmark valgt med 147 stemmer mod 94 til Poul Brandrup.

I januar valgte Michael Jellesmark imidlertid at trække sig af personlige årsager.

Derefter blev Poul Brandrup indsat som forperson.

/ritzau/