Alternativt borgmesterkontor til 130.000: Pressechefs søster stod for indretning

En bekendt til Kultur- og fritidsborgmester i København Niko Grünfeld (ALT) fik til opgave at indrette borgmesterkontoret, uden at opgaven blev sendt i udbud

Det er den politiske chef i Alternativet, Leila Stockmarrs søster, der fik til opgave at stå for indretning til 130.000 kroner af kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfelds (ALT) kontor.

Det fortæller Radio24syv mandag. Radioen kunne forleden fortælle, at borgmesterens kontor er blevet nyistandsat for lige knap 130.000 kroner.

I honorar for indretningen af kontoret modtog arkitekten Sonja Stockmarr 25.000 kroner. Ifølge Radio24syv mødte indretningsarkitekten Alternativets borgmester under kommunalvalgkampen i 2017.

Her lagde Grünfeld blandt andet et billede op af Sonja Stockmarr på sin Instagram-profil.

Til Radio24syv skriver arkitekten i en SMS, at hun kender Alternativets borgmester.

'Min relation til Niko er, at vi har mødtes nogle gange professionelt. Jeg har ingen anden tilknytning til partiet, og jeg er heller ikke medlem. Jeg ved ikke, hvordan eller hvorfor, man har valgt mig', lydet det i SMS'en.

Lige til at flytte ind i

Niko Grünfeld har endnu ikke stillet op til et interview med Radio24syv om den bekendte arkitekt og de knap 130.000 kroner, der er gået til indretning af borgmesterkontoret.

Det har Niko Grünfeldt købt til sit kontor 3 stk. borde: 36.000 kroner 2. stk. stole: 6000 kroner 2. stk. bænke: 14.000 kroner 1. stk. daybed: 10.000 Sonos lydanlæg: 6.398 kroner 2. stk. pH lamper (en grå, en grøn): 11.485 Termokander, sukkerskål og mælkekande i alt: 1424 kroner Kopper: 814 kroner Priserne er inklusiv moms. Kilde: Aktindsigt fra Kultur- og Fritidsforvaltningen

Det, selvom kontoret, ifølge kontorets tidligere ejermand, Carl Christian Ebbesen (DF), over for kanalen beskriver kontoret som 'lige til at flytte ind i'.

- Jeg var glad for den indretning, der var, og det var et meget, meget pænt og ordentligt kontor med gode møbler, siger Carl Christian Ebbesen til Radio24syv.

I en aktindsigt som Ekstra Bladet også efterfølgende har fået indsigt i fremgår det, at indretningen blandt andet dækker over specialdesignede møbler for 85.000 kroner. Blandt andet en daybed til 10.000, men også pH-lamper og en hjemmebiograf.

Bagatelgrænse for udbud

Ifølge radionen er det vedtaget på Københavns Rådhus, at man ved nye indkøb benytter en indkøbsordning, som sikrer lavere priser.

Sonja Stockmarrs opgave er under bagatelgrænsen, men det er tilladt at sende en sådan opgave i udbud. Til Radio24syv oplyser borgmesterens sekretariatschef i en mail:

'Forvaltningen valgte ikke at sætte opgaven i udbud, fordi det var under den lovpligtige tærskelværdi. Da valget på denne arkitekt faldt, var det, fordi man ønskede repræsentanter for den nye generation i dansk arkitektur. Forvaltningen ønskede desuden selv at opdatere kontoret i forbindelse med en løbende modernisering.'

Det harmonerer dog ikke særlig godt med det som Niko Grünfeld selv skriver om kontoret på sin Facebook efter fredagens afsløring.

Han betragter derimod sit borgmesterkontor som 'minikulturhus', og han har ønsket at åbne kontoret for offentligheden, lyder det blandt andet om grunden til, at han har givet kontoret et helt nyt look.