Altødelæggende skovbrande hærger: Uhyggeligt nyt

Voldsomme skovbrande har den seneste uge hærget øen Maui i Hawaii. Tirsdag kunne guvernøren i Hawaii meddele, at 99 dødsfald er bekræftet, men tallet frygtes at kunne blive fordoblet i takt med eftersøgningen. Se mere i videoen her

Alt er ødelagt. Mange er omkommet i flammerne. Og mange er fortsat savnet.

Der er således stadig omkring 850 savnede efter naturbranden på øen Maui, som er en del af delstaten Hawaii.

Det siger borgmester for Maui County Richard Bissen ifølge BBC.

Altødelæggende skovbrænde på Hawaii.

Måneder endnu

Antallet af bekræftede døde er 114. Det er næsten to uger siden, at katastrofale brande ødelagde det meste af byen Lahaina på det vestlige Maui.

Bissen udtaler mandag, at udmeldingen om de 850 savnede i et vist omfang er 'positive nyheder', da der umiddelbart efter branden var over 2000 savnede.

- Vores liv er for altid blevet ændret, siger Bissen i en video lagt på sociale medier.

- Det, der bliver ved med at være som før, er den måde, som vi tager os af hinanden på, mens vi sørger og sammen gennemgår dette, lyder det videre.

Det kan tage måneder - og muligvis år - at finde og identificere ofrene på grund af de omfattende ødelæggelser. Det har eksperter vurderet over for BBC.

Ødelæggelserne er massive på Maui. Foto: Yuki Iwamura/Ritzau Scanpix

Biden på besøg

USA's præsident, Joe Biden, besøger mandag de nedbrændte områder. Det sker, efter at der har været kritik fra visse republikanere - og andre - af præsidentens indledende reaktion på brandene.

Besøget bliver præsidentens første til Maui efter branden, som 8. august ramte Lahaina.

- Hele vores by er forsvundet. Vores arbejde er forsvundet. Vores hus er væk. Vores biler er ødelagte, og hele vores lokalsamfund er simpelthen... Altså det drejer sig om hele byen, siger Lahaina-borgeren Amanda Bratton til People Magazine.

- Hvad skal man gøre, når man ikke forventede, at hele ens by og alle bygningerne og forretningerne og husene blot ville blive udslettet?

Joe Biden skal sammen med sin hustru, Jill Biden, på en helikoptertur over de nedbrændte områder. De skal også besøge Lahaina.

Præsidentparret skal mødes med beredskabsfolk, overlevende og føderale og lokale embedsmænd.

Biden har før udtalt, at han ville vente med at besøge øgruppen, indtil han var sikker på, at besøget ikke ville forstyrre redningsarbejdet.