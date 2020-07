Alvorlig fejl i Røde Kors-rapport

I sidste uge præsenterede Røde Kors ti bud på en 'social vaccine' efter coronaen, der ifølge organisationen har efterladt næsten en million danskere 'svært ensomme'.

Det første bud i kampen mod den påståede eksplosive stigning i antallet af ensomme danskere er at 'sikre stabile driftsmidler til frivillige sociale organisationer', som eksempelvis Røde Kors selv.

Men nu møder undersøgelsen alvorlig faglig kritik: der er ændret i den videnskabelige metode, så resultatet bliver, at flere ser ensomme ud.

Svar forsvandt

Nu bliver det lidt teknisk:

I den internationalt standardiserede måde at måle ensomhed på, har folk mulighed for at svare, at de føler sig ensomme 'en gang imellem'.

Den mulighed er udgået af Røde Kors' spørgsmål til de 1003 adspurgte danskere.

I stedet kan de svare, at de 'aldrig' er ensomme, hvilket færre mennesker alt andet lige er.

Og det har mærkbare konsekvenser for konklusionerne, påpeger seniorforsker Finn Breinholt Larsen, der udover at forske i ensomhed også har speciale i spørgeskema-undersøgelser.

- Når man ændrer på svar-kategorierne, så kan der ske ret voldsomme ændringer. De har forskudt skalaen, så den laveste værdi er pludselig 'Aldrig', og det påvirker svarene ganske alvorligt, siger han.

Læs mere om metoden her:

Sådan fik Røde Kors flere til at erklære sig ensomme Ifølge Røde Kors er der næsten en million svært ensomme mennesker i Danmark. Røde Kors hævder selv, at de har målt efter T-ILS-metoden. Det er en international standardiseret måde at registrere oplevet ensomhed på. Ifølge T-ILS-metoden, så skal folk spørges om tre ting, når man undersøger ensomhed:



1) ’Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?’ 2) ’Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?' 3) ’Hvor ofte føler du dig udenfor?’



Det gør Røde Kors også. Men der er ændret i svar-kategorierne. Ifølge T-ILS-metoden skal folk have følgende tre svar-muligheder til spørgsmålene:



1) ’Sjældent’ 2) ’En gang imellem’ 3) ’Ofte’



Men i Røde Kors-versionen er svar-mulighederne rettet til: 1) ’Aldrig’ 2) 'Sjældent’ 3) ’Ofte’



Konsekvensen er, at færre alt andet lige 'aldrig' føler sig ensomme i forhold til 'sjældent'. Det vil presse flere 'nedad' i svarmulighederne mod mulighed 2 og 3, og derfor vil de også på papiret 'se mere ensomme' ud, end hvis man havde brugt den normale T-ILS-metode.

Alt for højt tal

Han påpeger desuden, at Røde Kors' konklusion om, at der skulle være en million svært ensomme danskere ikke er i nærheden af noget, man før har registreret i Danmark.

- Der har ikke været undersøgelser, der bare minder om det her resultat. Det ædruelige bud er, at der er 350.000 på landsplan, siger han.

- Min mave-fornemmelse er, at en million ensomme virker som et alt for højt tal. Det lyder ikke ikke sandsynligt, siger Finn Breinholt Larsen.

Røde Kors: 'Chokerende'

Ifølge Røde Kors har man fulgt de internationale retningslinjer for, hvordan man undersøger ensomhed, og det skulle sikre, at undersøgelsen er sammenlignelig med andre.

Og det er igen altafgørende for, at Røde Kors kan konkludere, at coronakrisen har fået markant flere til at være ensomme.

Men når Røde Kors har ændret i svar-mulighederne, er den altså alligevel ikke sammenlignelig.

Og hvis man kigger i de mange tabeller i undersøgelsen, er der da også flere ting, der strider mod Røde Kors konklusioner og udtalelser fra generalsekretær Anders Ladekarl.

- De her tal er chokerende høje, udtalte Ladekarl i en pressemeddelelse i sidste uge.

- Den virus, vi som dansk samfund har bekæmpet de seneste måneder, er sejlivet. Men det er dens følgevirkninger også. I Røde Kors frygter vi den sociale virus. Og den forsvinder ikke bare fordi, vi får en vaccine mod Covid-19, lød det.

Kun fire oplevede problem

Men lad os kigge på de tal, der står i selve rapporten.

Eksempelvis siger kun fem procent af de adspurgte, at de er mere bekymrede for at blive mere alene efter corona-krisen. Men 90 procent deler ikke den bekymring.

Desuden er der blot fire personer ud af 1003, der ikke mener, at de har fået den hjælp, de havde brug for under coronaen.

I kølvandet på offentliggørelsen af rapporten, afholdt Røde Kors et stort 'Folkemøde' i København, hvor indbudte politikere, herunder socialminister Astrid Krag, tog vel imod Røde Kors ti anbefalinger.