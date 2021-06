'Alvorlige episoder': Minister går ind i dirigent-sag

Kulturminister Joy Mogensen indskærper over for DR, at alle krænkelsessager fra DR Pigekoret skal undersøges til bunds

Kulturminister Joy Mogensen (S) går nu ind i sagen om årtiers krænkelser i DR's Pigekor.

Det sker, efter adskillige tidligere medlemmer af det landskendte kor er stået frem i Ekstra Bladet og Politiken og har fortalt om deres oplevelser med krænkende adfærd fra både Michael Bojesen og Tage Mortensen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Joy Mogensen. Foto: Mads Nissen

Alvorligt

Kulturminister Joy Mogensen siger i en skriftlig udtalelse:

'Det er alvorlige episoder med sexchikane mod mindreårige piger, som bl.a. Ekstra Bladet har beskrevet. Jeg går ud fra sagerne bliver behandlet i den eksterne advokatundersøgelse, som DR har sat i gang.'

Joy Mogensen indskærper desuden over for DR, at alle sager skal undersøges til bunds - også dem, der måtte vedrøre Tage Mortensens samlede tid i Pigekoret, der strækker sig tilbage til 1966 og helt frem til 2000.

'Jeg har en forventning om, at DR håndterer alle episoder, også dem af ældre dato, når advokatundersøgelsen er færdig. Det er i sidste ende bestyrelsens og generaldirektørens klare ansvar. Moderne arbejdspladser skal passe på deres ansatte, i særdeleshed når der er tale om børn og unge,' siger Joy Mogensen.

Æresdirigent

Senest har Ekstra Bladet kunnet fortælle, at Tage Mortensen i 2000 blev besmykket med en titel som æresdirigent, da han efter 34 års lederskab af pigekoret forlod sin post.

Efter Ekstra Bladets og Politikens nye afsløringer af seksuelle krænkelser af mindreårige korpiger og dybt grænseoverskridende adfærd over for koret som helhed lyder det nu fra daværende generaldirektør Christian Nissen, at DR allerede dengang var bekendt med Tage Mortensens tilbøjeligheder.

Det var årsagen til, at man opsagde ham som kordirigent efter bl.a. forældreklager, lyder det.