Amerikansk spion afslørede kolleger i Cuba - nu er hun løsladt

En af de mest kendte koldkrigsspioner fanget af USA er blevet løsladt fra fængslet efter mere end 20 år.

Den 65-årige amerikanske statsborger med puertoricanske rødder Ana Montes har tilbragt to årtier bag tremmer for at have spioneret for Cuba, mens hun arbejdede som analytiker ved USA's efterretningstjeneste.

Det skriver BBC.

Efter hendes anholdelse i 2001 konkluderede amerikanske embedsmænd, at hun næsten havde afsløret USA's efterretningsmissioner i Cuba fuldstændig.

En embedsmand sagde, at hun var blandt 'de mest skadelige spioner' nogensinde fanget af USA.

Michelle Van Cleave, der var chef for efterretningstjenesten under præsident George W. Bush, fortalte Kongressen i 2012, at Montes havde 'kompromitteret alt - praktisk talt alt - som vi vidste om Cuba, og hvordan vi opererede i Cuba'.

- Så cubanerne var udmærket klar over alt det, vi vidste om dem, og kunne bruge det til deres fordel, sagde hun ifølge BBC.

Efter sin anholdelse blev Ana Montes anklaget for at have afsløret identiteten på fire amerikanske spioner og et hav af klassificeret materiale.

Hun blev idømt 25 års fængsel. Under strafudmålingen sagde dommeren, at hun havde 'bragt nationen som helhed i fare'.

Men i modsætning til andre højtprofilerede spioner, som blev afsløret og anholdt under Den Kolde Krig, var Montes drevet af ideologi og ikke personlig vinding.

Hun indvilgede i at arbejde for den cubanske efterretningstjeneste delvis som følge af hendes modstand mod Ronald Reagan-administrationens aktiviteter i Latinamerika.

En rapport fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, viste blandt andet, at Montes var vred over USA's støtte til Nicaraguas contra-oprørere, som mistænkes for at have begået krigsforbrydelser og andre grusomheder i landet.

I næsten to årtier mødtes Montes med få ugers mellemrum med cubanere på restauranter i Washington D.C.

Hun sendte også kodede beskeder med tophemmelige oplysninger til dem via personsøgere.

Montes modtog sine ordrer over transmissioner sendt på kortbølgeradio.

Hun blev anholdt i september 2001, efter at amerikanske efterretningsagenter havde modtaget et tip om, at en regeringsansat angiveligt spionerede for Cuba.