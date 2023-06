Amerikansk trafikal hovedpulsåre kollapser efter brand

En del af en afgørende motorvej i Philadelphia på den amerikanske nordøstkyst er kollapset, efter at en tankbil fyldt med benzin søndag brød i brand direkte under en vejbro.

Det oplyser lokale og nationale embedsmænd.

På billeder kan man se røg stige til vejrs fra murbrokkerne på den kollapsede sektion af I-95.

Det er den primære nord til syd motorvej fra Miami i delstaten Florida igennem Washington D.C. og New York helt op til den canadiske grænse i Maine.

USA's svar på Vejdirektoratet har meddelt, at man vil sende et hold til ulykkesstedet for at undersøge baggrunden for hændelsen.

Ifølge den amerikanske transportminister Pete Buttigieg vil lukningen af I-95 have 'betydelige indvirkninger' for regionen i byen Philadelphia, der ligger i delstaten Pennsylvania.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med hændelsen ifølge lokale embedsmænd.

Pennsylvania-guvernøren Josh Shapiro siger på en pressekonference, at genopbygningen sandsynligvis vil tage 'adskillige måneder'.

På floden Delaware i nærheden kunne man søndag se en form for glans, hvilket har spredt mistanke om, at benzin muligvis er slippet ud i floden.

Guvernøren, der forventes at erklære nødretstilstand, maner dog til besindighed.

- Der er ingen trussel til nogens drikkevand, siger Josh Shapiro.

Omkring 160.000 biler passerer dagligt netop denne strækning.

Om sommeren bliver den særligt brugt af strandgængere på vej hjem fra Jersey Shore i delstaten New Jersey.

I løbet af ugen er det primært pendlere til og fra Boston, Baltimore og Washington D.C.

I stedet opfordres folk nu til at planlægge alternative ruter og eventuelt benytte offentlig transport.