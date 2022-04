Amerikanske diplomater vender tilbage til Ukraine i denne uge

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og landets forsvarsminister, Lloyd Austin, har under et møde søndag med præsident Volodymyr Zelenskyj lovet, at flere amerikanske diplomater vil vende tilbage til Ukraine i denne uge.

Det oplyser en ledende embedsmand i USA's udenrigsministerium.

De to amerikanske toppolitikere var søndag på besøg i den ukrainske hovedstad, Kyiv, hvor de blandt andet mødtes med Volodymyr Zelenskyj og andre embedsfolk.

Besøget blev annonceret allerede lørdag af Zelenskyj selv, men er altså først tidligt mandag morgen blevet bekræftet fra amerikansk side.

Det er første gang siden Ruslands invasion 24. februar, at USA har sendt så højtstående folk til Ukraine.

Når de amerikanske diplomater vender tilbage til landet, vil det i første omgang være til den vestlige by Lviv. De vil på sigt rykke ind i USA's ambassade i Kyiv igen, siger den unavngivne embedsmand.

Diplomaterne har indtil nu arbejdet i Polen, men skal fremover rejse frem og tilbage til Lviv.

På mødet skulle Blinken og Austin også have gentaget over for Zelenskyj, at USA planlægger at sende yderligere 713 millioner dollar i militærstøtte til Ukraine og andre lande i det centrale og østlige Europa.

Det svarer til knap fem milliarder kroner.

322 millioner dollar er øremærket Ukraine, mens resten skal deles mellem Nato-lande og andre nationer, der har støttet Ukraine med vigtigt militærudstyr, siden krigen brød ud.

Pengene skal blandt andet hjælpe Ukraine med at imødegå en ny russisk offensiv i Donbas og hjælpe landet med at få fingrene i mere avancerede våben og luftforsvarssystemer, siger embedsmanden.

Ydermere vil USA også sælge ammunition for 165 millioner dollar til Ukraine.

Det bringer USA's samlede økonomiske assistance til Ukraine siden krigens begyndelse op på 3,7 milliarder dollar.

Endelig har Antony Blinken også fortalt Zelenskyj, at USA's præsident, Joe Biden, planlægger at udnævne den erfarne diplomat Bridget Brink som USA's næste ambassadør i Ukraine.

Brink er USA's nuværende ambassadør i Slovakiet. Hun ventes allerede at blive udnævnt mandag, oplyser den unavngivne embedsmand.