Analytiker: Amerikanske Patriot-missiler vil skabe tryghed i Kiev

Forsvaret af Ukraines hovedstad, Kiev, vil stå markant stærkere med de Patriot-missiler, som USA ventes at levere til det krigsplagede land.

Sådan lyder det fra den uafhængige forsvarsanalytiker Hans Peter Michaelsen.

- Det betyder først og fremmest noget tryghedsmæssigt, siger han.

Energiselskabet Gazprom oplyser nu ifølge Reuters, at gasleverancerne til Europa fortsætter trods voldsom eksplosion på den eneste fortsat fungerende forsyningslinje tidligere på dagen.

Hans Peter Michaelsen har mere end 30 års erfaring som officer i flyvevåbnet og er tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Missilsystemet, det mest avancerede i USA's repertoire, er ifølge Hans Peter Michaelsen udelukkende til defensivt brug.

- Det er især godt til at nedskyde ballistiske missiler som Iskander, siger han.

Det Hvide Hus bekræfter onsdag morgen dansk tid, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, onsdag skal møde præsident Joe Biden og tale til Kongressen ved et besøg i Washington D.C i USA.

Under besøget vil Joe Biden offentliggøre en ny våbenpakke til Ukraine på næsten to milliarder dollars, som indeholder blandt andet de meget omtalte Patriot-missiler.

Ruslands ambassade i USA advarede tidligere i december om, at det vil få 'uforudsigelige konsekvenser', hvis USA sender Patriot-missiler til Ukraine.

- Det vil få uforudsigelige følger og true den globale sikkerhed, hed det i en erklæring fra den russiske ambassade i Washington ifølge CNN.

Men Ruslands trusler er ifølge Hans Peter Michaelsen rent retoriske.

- Russerne er gode til at puste sig op. Missilerne er ikke noget, der kan true Rusland - det er kun beregnet til at forsvare Ukraine med, siger han.

På det seneste har Rusland ramt Kiev med kamikazedroner, men til sådanne mindre angreb er Patriot-missilerne ikke egnet, lyder det fra Hans Peter Michaelsen.

- Du bruger det ikke til små droner, det er beregnet til at forsvare et område med rigtig farlige mål, siger han.

Zelenskyjs besøg i USA kommer, kort efter at han besøgte frontlinjebyen Bakhmut i Østukraine. Her fastholdt han, at Ukraines mål er at befri alle russiskbesatte områder.