Analytiker: Trump kan være færdig som republikansk kongemager

- Det er virkelig gode nyheder for Biden-administrationen.

Sådan lyder analysen fra CNN's politiske chef, David Chalian, i kølvandet på Demokraternes sejr i den amerikanske delstat Nevada.

Sejren sikrer præsident Joe Biden og Demokraterne et snævert flertal i Senatet de næste to år.

Tidligt søndag morgen dansk tid er den demokratiske senator Catherine Cortez Masto blevet genvalgt i Nevada foran sin republikanske rival, Adam Laxalt. Det viser prognoser fra flere internationale medier.

- Når det kommer til, om magtbalancen i Washington skifter, så gør den det ikke med disse prognoser, for den mest sårbare siddende demokrat fandt sin vej til sejr, siger Chalian til CNN med henvisning til Masto.

Ifølge David Chalian betyder sejren, at Demokraterne ikke er begrænset af Republikanerne i Senatet. Samtidig forbliver Chuck Schumer demokratisk flertalsleder.

Fra CNN's politiske senioranalytiker, Gloria Borger, lyder vurderingen, at Republikanerne nu har 'en forfærdelig stor' selvransagelse i vente.

Det her kan være øjeblikket, der viser, at den tidligere præsident Donald Trump ikke længere er kongemager i Det Republikanske Parti, mener Borger.

- Hans kandidater klarede sig ikke godt (ved midtvejsvalget, red.). Og jeg tror, at det kommer til at give anledning til en forfærdelig masse selvransagelse for Republikanerne, om hvorvidt de faktisk gik til valg på mærkesager, der var gearet til dem.

- Samt hvordan de kan have tabt Senatet i et valg, der handlede om inflation, der handlede om kriminalitet, der handlede om indvandring, og ja, det handlede også om abortrettigheder, siger hun til CNN.

Der mangler fortsat en afgørelse fra Georgia. Hvis den demokratiske senator Raphael Warnock her vinder over republikaneren Herschel Walker i den anden og afgørende valgrunde 6. december, vil det give Demokraterne et flertal på 51 pladser mod Republikanernes 49.

På nuværende tidspunkt har Demokraterne 50 pladser.