Anden køber ville betale prisen

Der var en køber på banen, så var klar til at smække 11 millioner på bordet for de 460 kvadratmeter, som Frederiksberg-borgmester Simon Aggesen endte med at købe for 9,5 millioner.

Det fremgår af en redegørelsen fra Fonden Eksistensen til Erhvervsstyrelsen.

Køberen viste således tydelig interesse for Marcel de Sades gigantiske lejlighed samtidig med borgmester Simon Aggesen.

Fonden Eksistensen kunne tilmed have tjent markant mere på handlen end at sælge til den fremadstormende poltiker.

'Købssummen på de 11 mil. er ikke til forhandling', skriver Morten Christiansen, generalsekretær i Fonden Eksistsensen, der står for Dansk Bibelskole, i et brev til den mulige køber i august 2015.

Alligevel gik den interesserede boligsøgende videre med købsplanerne og var i september 2015 så langt i forløbet, at han havde set boligen to gange og var parat til at gå videre.

Men det satte Morten Christiansen pludselig en stopper for.

Efter endnu en fremvisning 15. september 2015 får Dansk Bibelskole travlt med at afslutte forhandlingerne med den anden interesserede.

Af en mail sendt fra generalsektetæren 21. september, fremgår det, at handlen vil frafalde 30. september, såfremt der ikke bliver stillet bankgaranti.

Trods, at den mulige køber inden 30. september vendte tilbage med opfølgende spørgsmål, står Morten Christiansen fast:

'Som anført i mail af 21. september 2015 kl. 11.11 skal din klient stille med en bankgaranti senest d. 30/9 2015. Hvis din klient ikke imødekommer dette ønske, opfatter Dansk Bibelskole sagen som afsluttet.'

Den kolde afvaskning af den mulige køber skete sammenfaldende med, at Simon Aggesen var på banen over for Dansk Bibelskole og stillede dem i udsigt, at han kunne skaffe Marcel de Sade ud af ejendommen ved at få ham genhuset.

Dansk Bibelskole oplyser til Ekstra Bladet, at de ingen kommentar har, så længe Erhvervsstyrelsen undersøger sagen.

Ekstra Bladet har netop afsløret, at Simon Aggesen af uklare årsager fik lov at købe lejligheden for 9,5 mio. kr. selvom to ejendomsmæglere havde vurderet lejligheden til henholdsvis 11 og 11,5 milllioner kroner.

Han har ingen kommentarer til de nye oplysninger.

Ekspert: Erstatningskrav en mulighed

Selvom prisen på lejligheden har været påvirket af dens dårlige stand, udgør den enorme rabat fortsat et alvorligt problem for både Fonden Eksistensen og Simon Aggesen.

Det vurderer ekspert i fondsret og fondsledelsers erstatningsansvar Søren Bergenser:

- Den redegørelse og den medfølgende dokumentation får slet ikke manet det spøgelse i jorden, som handler om, hvorvidt den unge borgmester, Simon Aggesen, har købt lejligheden for billigt af Fonden Eksistensen.

- Det store problem er, at den aldrig har været udbudt på det fri marked, men er solgt under hånden, siger Søren Bergenser til Ekstra Bladet.

Guldklump mellem hænderne

Ifølge fondsretseksperten er de meget lave vurderinger og den endnu lavere salgspris et stor problem.

- Det er ikke nok kun at spørge den lokale mægler, når man sælger en lejlighed, der er indbegrebet af liebhaveri. Man skulle have spurgt måske de fire førende liebhaver-mæglere i Københavnsområdet. Man er simpelthen ikke professionelle i forhold til den guldklump, man står med mellem hænderne, siger Søren Bergenser.

- Det er også et særskilt problem, at vurderingen ikke tager højde for, at her er rent faktisk mulighed for at dele lejligheden op. Og det er jo lige præcist det, som den smarte borgmester gør. For han laver jo rent faktisk en professionel projektudvikling.

Ifølge fondsretseksperten kan det ende med, at Simon Aggesen skal betale dele af den store gevinst tilbage:

- Erhvervsfondslovens §88 siger, at hvis man har fået udbetalt ulovlig udbytte, så er man forpligtet til at betale tilbage. Og det her kan være at sidestille med, at fonden udbetaler noget af dens formue - selvom bestyrelsen måske ikke har været bevidst om, hvad de havde gang i.

Søren Bergenser mener, der er grundlag for, at Erhvervstyrelsen nu rejser en undersøgelse, hvor de får en granskningsmand til at redegøre for, hvad lejligheden burde være blevet solgt til ifølge markedsprisen.