Anders Bircow besøgte Brittas safari-eventyr

Der er tidligere blevet kastet stjernestøv over det safari-ressort, hvor svindelmistænkte Britta Nielsen og hendes søn har foretaget million-investeringer.

Skæbnen vil, at Linie 3-stjernen Anders Bircow besøgte selvsamme ressort, Thula Bush Estate, da han for en håndfuld år tilbage var på safari i Sydafrika.

En artikel i Se og Hør fra april 2013 beskriver bl.a., hvordan Bircow og hans familie fik serveret zebra-steaks på terrassen på Thula Bush Estate.

- Det var da et sjovt sammentræf, lyder reaktionen fra Anders Bircow.

Han erindrer ikke, at han hverken rendte ind i Britta Nielsen eller hendes søn under sit besøg i Thula Bush Estate.

Brittas safari-eventyr: Har investeret millioner i Afrika

Netop Thula Bush Estate er kommet til at spille en central rolle i sagen, hvor Britta Nielsen er sigtet og efterlyst for svindel for mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Ekstra Bladet har beskrevet, at den 64-årige kvinde via sin søn har investeret i to store jordplotter i Sydafrika. Den ene i 'Thula Bush Estate' lige uden for Kruger National Park, hvor der er udstykket og opført fem-seks eksklusive boliger.

Efterlyste Britta Nielsen har sendt millioner af kroner til Sydafrika, hvor hun sammen med familien har flere safari-ejendomme lige op ad Kruger National Park. Foto: Privat

Flere centrale kilder fortæller uafhængigt af hinanden til Ekstra Bladet, at Britta Nielsen begyndte at komme i Sydafrika omkring 2006 og 2007, hvor hun kort tid efter fik opført et stort eksklusivt hus. I 2010 købte familien sig ind i 'Thula Bush Estate', hvor sønnen ifølge Ekstra Bladets kilder ejer halvdelen.

Thula Bush Estate, hvor den svindelmistænktes søn i 2010 købte halvdelen af resortet. Privatfoto