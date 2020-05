Anders Fogh søger hjælpepakke

Pengene fosser ud af statskassen.

Indtil videre har tusindvis af corona-ramte virksomheder fået udbetalt over 2,8 milliarder kroner i lønkompensation.

Og blandt de mange håbefulde ansøgere finder man såmænd tidligere Venstre-statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen.

Det viser en aktindsigt, som Ekstra Bladet har modtaget fra Erhvervsstyrelsen.

Fogh har taget hatten i hånden og bedt om 98.351 kroner i lønkompensation til sit firma Rasmussen Global Consulting ApS, viser opgørelsen.

Disse brancher får mest Restauranter: 203 millioner Tandlæger: 168 millioner Frisører: 101 millioner Tøjforretninger: 70 millioner Hoteller: 57,5 millioner

Har også scoret 81.000 til fond

Men allerede nu kan Fogh glæde sig over statslige støttekroner.

Tilbage i 2017 stiftede Fogh nemlig en fond ved navn 'Alliance of Democracies Foundation', hvor han i dag sidder i bestyrelsen sammen med rigmanden og venstre-velgøreren Fritz Schur.

Og Alliance of Democracies er blevet tildelt 81.316 kroner i lønkompensation til arbejdet med at fremme demokrati og frie markedskræfter.

Udbetalte 1,8 millioner til sig selv

Fogh stiftede Rasmussen Global kort efter, at han i 2014 stoppede som Natos generalsekretær.

I 2018 stiftede han det anpartsselskab, som han nu søger om lønkompensation til, og som leverede et flot million-overskud på det seneste regnskab fra 2018.

Overskuddet lød på 1,8 millioner, der blev udbetalt i udbytte til ene-ejeren: Anders Fogh Rasmussen.

Fogh har haft intet mindre end Ukraine som kunde, og for en måned siden blev han så seniorrådgiver USA's tredjestørste bank, Citigroup, hvor han skal give gode råd om, hvordan kan kommer bedst gennem corona-krisen.

Samtidig har Fogh sideløbende med sin konsulent-karriere nydt godt af en guldrandet pensionsordning på godt 51.000 kroner om måneden på grund af sine årtier som minister og folketingsmedlem.

Fogh: - Jeg opfylder betingelserne

Ekstra Bladet har spurgt Anders Fogh Rasmussen, om han ikke selv har råd til at betale de godt 98.000 lønkroner til de ansatte i Rasmussen Global Consulting.

Og hvorfor fonden til de frie markedskræfters fremme med Fritz Schur i bestyrelsen havde behov for 81.315 kroner fra statskassen.

Ekstra Bladet har modtaget følgende svar på mail:

'Såvel Alliance of Democracies som Rasmussen Global opfylder betingelserne for at modtage lønkompensation,' understreges det.

Katjiiinng! Topscorerne Falck Danmark A/S: 14.489.913 kroner DK Company A/S: 9.762.694 kroner Bundskraberne Salon Solskin, Maribo: 144 kroner Sønderjysk Hundeklip, Vojens: 555 kroner

'Vi vil opleve en nedgang i indtægterne, fordi flere af vore kunder og sponsorer har bedt om en reduktion i betalingerne i 2020 samt udskydelse af projekter,' hedder det i mailen.

'Vi har valgt at benytte ordningen fremfor at fyre medarbejderne. Anders Fogh Rasmussen vil selv bære en betydelig del af tabet som følge af corona-krisen.'