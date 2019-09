Anders Samuelsen skrottet af danskerne - skal rådgive dansk rigmand

Den tidligere leder af Liberal Alliance Anders Samuelsen blev smidt på porten af vælgerne ved seneste folketingsvalg.

Han har siden lagt politik bag sig og er i stedet gået solo som selvstændig konsulent.

Det skriver TV 2.

Samuelsen arbejder blandt andet for rigmanden Lars Seiers selskab Concordium, der arbejder med kryptovaluta.

Anders Samuelsen blev ikke valgt til Folketinget ved valget i juni, hvor Liberal Alliance gik fra 13 til 4 mandater.

Efterfølgende valgte han at trække sig som politisk leder for partiet, og nu er han aktiv på det private arbejdsmarked.

- Jeg har altid været vildt fascineret af iværksættere og dem, der prøver at bygge noget op, så det er jeg i det små begyndt at gøre selv.

- Der er nogen, der har rakt hånden ud og sagt, at din internationale erfaring og din evne til at åbne døre til andre nationer, kan vi bruge, siger Anders Samuelsen til TV 2.

Målet for Concordium er, at selskabet på sigt skal afløse allerede etablerede kryptovalutaer som bitcoin og ether.

Lars Seier og Anders Samuelsens bekendtskab er ikke nyt. Lars Seier har i mange år støttet til Liberal Alliance, som han også har hjulpet økonomisk.

Anders Samuelsen var med til at stifte partiet i 2008, men da han i juni trak sig som leder, slog han samtidig fast, at politik var et overstået kapitel for ham.

Lindahl skal være direktør

Også et andet tidligere LA-medlem af Folketinget Laura Lindahl har fået nyt job efter sit exit til Christiansborg.

Hun er blevet ansat som direktør for Dansk Facilities Management netværk. Det repræsenterer virksomheder, der arbejder inden for ejendomsdrift. Det oplyser netværket i en pressemeddelelse tirsdag.