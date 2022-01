Andre ansøgere måtte vige: Skandale-formand fik pamper-lejlighed

3F-formand Per Christensen blev reddet af Arbejdernes Landsbank, da hans dobbeltliv blev afsløret, og han skulle have en bolig.

Ekstra Bladet kan nu afsløre, at banken, hvor Per Christensen er bestyrelsesformand, valgte ham frem for andre ansøgere til en lejelejlighed et eftertragtet sted i København ejet af arbejderbanken på grund af hans 'sociale begivenhed', som det formuleres - altså at han skulle skilles.

Banken oplyser således til Ekstra Bladet, at 3F-formanden flyttede ind i lejligheden på 90 kvadratmeter 1. december 2021, og at han i første omgang henvendte sig til banken i maj samme år, da han meddelte, at han skulle skilles.

Ifølge Arbejdernes Landsbank blev lejligheden slået op 'internt', og Per Christensen og få andre søgte, men der var ikke venteliste til boligen på daværende tidspunkt, så der var fri bane til 3F-formanden, da det hele ramlede.

'Per C henvendte sig i maj 21, da han skulle skilles og havde behov for en bolig. På det tidspunkt havde vi ikke venteliste. Kort efter blev lejligheden ledig, og den blev slået op som ledig internt, og således kunne alle søge den. Ikke mange søgte, og Per blev valgt grundet hans sociale begivenhed. Det vægter altid højt, uanset hvem man er,' oplyser bankens kommunikationsdirektør i en mail.

Ekstra Bladet har spurgt banken, hvor mange ansøgere til lejligheden der var, men det har ikke været muligt at få oplyst.

Banken oplyser dog, at der ikke er andre bestyrelsesmedlemmer, der lejer sig ind i ejendomme ejet af banken på nuværende tidspunkt. Bankens lejligheder er som udgangspunkt til medarbejdere og pårørende, men kan, hvis de ikke bliver besat, slås op eksternt.

Huslejen for Per Christensens lejlighed er 9900 kroner, oplyser banken.

Ifølge Arbejdernes Landsbanks seneste årsrapport er Per Christensens vederlag som bestyrelsesformand 431.000 kroner om året. Han har været bestyrelsesformand siden 2015.

En opgørelse hos B.T. fra 2015 viser, at han på det tidspunkt havde en samlet lønpakke som formand for 3F på 1.060.000 kroner.

Dobbeltliv

De nye oplysninger giver flere detaljer til afsløringen af 3F-formandens vilde dobbeltliv, der kom frem i en omfattende artikel i B.T.

3F-formanden har ad to omgange levet et dobbeltliv, hvor han var sammen med to kvinder på samme tid. Det hele ramlede i efteråret 2021, da to kvinder, hvoraf han var gift med den ene, fandt ud af, at han gennem en lang periode havde bedraget dem og fyldt dem med løgne.

Umiddelbart efter flyttede han altså ind i lejligheden på den særdeles attraktive adresse i København.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar på, hvornår det præcist blev bestemt, at Per Christensen kunne flytte ind i lejligheden, men bankens kommunikationsdirektør oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke kan komme det nærmere end oktober, og at lejligheden blev opsagt af den tidligere lejer i september.

Utrolig heldigt for 3F-formanden, fordi det netop var i samme periode, at hans store bedrag ifølge B.T. blev afsløret.

Brugte lejlighed til trængende chauffører

Ifølge artiklen i B.T. skaffede 3F-formanden sig adgang til en anden lejlighed i 2019, som han brugte i sit bedrag af kvinderne. Lejligheden er ejet af en 3F-relateret fond, som lejer boliger ud til 'værdigt trængende chauffører'.

Alligevel fik Per Christensen altså adgang til lejlighed, som fagbossen ifølge mediet brugte til at overbevise sin nye kæreste om, at han var flyttet fra sin kone, som han ejede en lejlighed med.

Det gjorde han dog først langt senere, da den anden kvinde i efteråret kontaktede Per Christensens kone, og fagbossens dobbeltliv blev afsløret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik samme behandling som alle andre

Arbejdernes Landsbank hjalp formand Per Christensen, da han skulle have en ny bolig. Men det var helt i orden, siger banken. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Ekstra Bladet har bedt om et interview med Arbejdernes Landsbanks ordførende direktør, Gert R. Jonassen, men han har i stedet svaret på vores spørgsmål på skrift.

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne vide, hvorfor banken har valgt at give lejligheden til 3F-formanden, som qua sin formandspost hos både banken og 3F burde have råd til erhverve sig en lejlighed på normal vis.

Han kalder udvælgelsesprocessen 'helt normal' og fastslår samtidig, at Per Christensen blev valgt 'ud fra samme kriterier som alle andre.'

Han afviser desuden, at banken skulle have kendt til hans dobbeltliv.

'Vi kendte ikke til noget dobbeltliv, kun at han skulle skilles, og vi kan ikke kommentere hans privatliv,' skriver han i en mail.

Ekstra Bladet har forsøgt at indhente en kommentar fra Per Christensen, men 3F oplyser, at han ikke har nogen kommentarer til sine private boligforhold.