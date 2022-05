Angreb Løkkes bilags-fest: Nu er han selv afsløret i kreditkort-misbrug

Moral er godt.

Men den dobbelte af slagsen er ikke sjælden i politik.

Således også i Ekstra Bladets afsløring af, at landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) har misbrugt sit skatteyderfinansierede minister-kreditkort til at betale bar- og restaurantregninger.

Socialdemokraten var selv på barrikaderne, da daværende Venstre-indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen blev afsløret i at have tørret private indkøb af på skatteydernes regning.

Løkke og Venstre måtte senere betale tilbage - som Rasmus Prehn selv har gjort det i den nye sag.

Men det stoppede ikke Prehn i 2008:

- Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed, og som forsøger at gøre sagen til en bagatel. Det opleves som noget hurtigt spin, der skal lægge låg på. Men den her sag er ikke død endnu, og vi skal have lejlighed til at spørge nærmere ind til, hvordan det her er opstået, lød det dengang fra Rasmus Prehn, der var kommunalordfører for Socialdemokratiet.

Mange spørgsmål

Tilbagebetalingen af penge fik ikke formildet Rasmus Prehn, som fremførte det samme argument, som også forvaltningsretsprofessor Sten Bønsing har gjort; nemlig at statskassen ikke bør agere kassekredit for ministres private forbrug, uanset at der senere kompenseres:

- Der er mange spørgsmål endnu. Hvorfor skal skatteborgerne lægge ud for Venstre. Det er også tidligere sket omkring brugen af Marienborg (statsministerens officielle repræsentationsbolig, red.). Og hvordan har de her fejl kunnet opstå, spurgte Rasmus Prehn dengang.

Dårlig dømmekraft

Det samme gør Ole Birk Olesen (LA) i dag. Den liberale politiker kritiserer Rasmus Prehn for i det hele taget at tage imod et minister-kreditkort.

- Jeg har jo også været minister, og når jeg var på arbejde uden for ministeriet, så var det altid sammen med en ministersekretær eller chaufføren eller begge. Derfor havde jeg ikke selv noget kreditkort fra ministeriet, fordi den mad på rastepladser langs motorvejsnettet eller i lufthavne, som vi spiste, når vi var på langfart, blev betalt med de kreditkort, som ministersekretær eller chauffør rådede over, siger Ole Birk Olesen til Ekstra Bladet.

- Jeg bad aldrig om at få et kreditkort udleveret, fordi jeg ikke var på arbejde, når jeg havde en hyggelig aften i byen uden medarbejdere fra ministeriet. Jeg forstår ikke, hvorfor Rasmus Prehn har følt behov for at få et kreditkort udleveret fra ministeriet, og det siger ikke noget positivt om hans dømmekraft, at han ikke har kunnet holde sig til at bruge det til rent arbejdsrelaterede udgifter, lyder det fra Ole Birk Olesen.

I alt har Rasmus Prehn betalt tilbage for tre uafhængige besøg på barer og restauranter.

Heriblandt 1780 kroner fra et besøg på Kanalcafeen et stenkast fra Christiansborg sidste forår.

Måtte til lommerne 1 Betalte tilbage Her er listen over de gange, Rasmus Prehn er blevet bedt om at betale tilbage til Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri. De relevante restaurant- og barbesøg er overstreget med gul. 2 270 kroner på værtshus Selvom Rasmus Prehn - i strid med reglerne - var stor i slaget med sit ministerkort på Sørens Værtshus 12. maj, var der først betalt tilbage til ministeriet 1. juli 2021, viser notaen fra ministeriets konto. 3 Måtte rykke for tilbagebetaling Rasmus Prehns tur på Kanalcafeen 30. april sidste år fører til flere rykkere fra departementets regnskabsafdeling, som må inddrive pengene hos ham. Først 20. maj lykkes det at få de 1780 kr. i hus fra ministeren. 4 Drikkepenge og rødvin til 650 kroner På Famo Metro spiser Rasmus Prehn italiensk med stil, men ender med at skulle betale en stor klump af regningen tilbage. 5 Den blev godkendt: 'Lux' og middag på Toldbod Bodega Sammen med en ordfører - det fremgår ikke hvem - blev der kørt både middag og drikkevarer ind på Toldbod Bodega på Esplanaden i København. Regningen fra august 2021 er dog godkendt, da den falder inden for ministeriets vejledende beløbsgrænse på repræsentation på 600 kroner pr. person samt er relateret til Rasmus Prehns ministerarbejde. Vis mere Vis mindre

Ikke uafhængig debatredaktør

Ole Birk Olesen kritiserer desuden, at en debatredaktør fra et dansk medie har ladet sig bespise og har fået slukket tørsten på ministeriets regning i november sidste år:

- Ja, jeg har jo også været journalist, og dengang var det min mediearbejdsgiver, som tog regningen, hvis jeg havde behov for at invitere en politiker på en arbejdsfrokost ude i byen. Jeg skulle som journalist ikke være 'i lommen' på en politiker. Her er det omvendt: En eller anden debatredaktør ved et medie har simpelthen ladet en minister sende regningen for en glad rødvinsaften videre til skatteyderne. Det, synes jeg, er bekymrende for den journalistiske uafhængighed.

Ole Birk Olesen har på Twitter offentligt spekuleret i, om den pågældende debatredaktør var Politikens Magnus Barsøe. Men det har Barsøe pure afvist.

