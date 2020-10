Angrebet med dansegulv-episode

Midt i hele den radikale ballade er der åbningsdebat i Folketinget - du kan følge vores dækning i selskab med Brian Weichardt og Joachim B. Olsen her:

Køn, risiko for sager om krænkelser og en episode på et dansegulv var en del af magtspillet i Radikale Venstre.

Det oplyser Martin Lidegaard om den interne valgkamp mellem ham selv og Sofie Carsten Nielsen om posten som ny radikal leder efter Morten Østergaards #metoo-exit.

- Jeg kan lige så godt nævne med det samme en sag, som jeg ikke selv har nogen erindring om - men hvor Sofie Carsten Nielsen fortalte mig, at der for nogle år siden var en, som følte, at jeg på et dansegulv kom for tæt på, siger Martin Lidegaard.

Både Martin Lidegaard og Sofie Carsten Nielsen holdt politiske oplæg for den radikale folketingsgruppe onsdag i Den Sorte Diamant. Det endte med en afstemning, som Martin Lidegaard tabte 4-12.

- Min oplevelse var, at når det kom til den politiske diskussion, så var opbakningen til mig nok lidt større end det, tallene kan indikere, siger Martin Lidegaard.

Nederlaget skyldes ifølge Martin Lidegaard, at det ikke kun handlede om politik, men også om køn og risikoen for sager om krænkelser mod ham som mand.

- Det var en svær diskussion, fordi det blev taget i en kontekst, at vi lige havde afsat en mandlig leder, og så kan det være svært at vælge en ny. Det kom i hvert fald til at spille en rolle i diskussionen, fortæller Martin Lidegaard.

- Tror du, at det flyttede stemmer, at fordi du er mand, så kunne der være noget på dig?

- Ja, det tror jeg. Sådan kan det være nogle gange. Jeg forstår godt, at folk kan tænke, der kan være en risiko, siger Martin Lidegaard.

Martin Lidegaard nævner først, at der 'ikke er noget konkret', men kommer så senere ind på dansegulv-episoden.

- Det var den sag (dansegulv-episoden, red.), og det er jeg selvfølgelig ked af, hvis det er rigtigt.

- Ved du, hvem sagen omhandler?

- Nej, jeg aner det ikke, siger Martin Lidegaard.

Sofie Carsten Nielsen bekræfter, at dansegulv-sagen var den del af diskussionen på onsdagens gruppemøde. Men hun forklarer, at hun ikke bragte det op på mødet.

- Det sagde Martin selv på gruppemødet, fordi jeg er kommet til Martin med den konkrete sag. Den offentliggjorde han selv for gruppen, siger hun.

Sexismesagen i partiet blev skudt i gang af folketingsmedlemmet Lotte Rod. Hun er stået frem og fortalt om, at hun har oplevet krænkelser i partiet - blandt andet har hun fjernet hænder fra låret.

Udadtil satte Lotte Rod dog ikke navn på krænkeren, men hun fortalte navnet til Sofie Carsten Nielsen. Det var herefter den radikale gruppeledelse bestående af Morten Østergaard, Sofie Carsten Nielsen og Andreas Steenberg, som håndterede sagen.

Indtil onsdag har Morten Østergaard omtalt krænkeren som en anden end sig selv og fortalt, at sagen er håndteret.

Fjernede hånden

Morten Østergaard forklarede onsdag, at det var hans hånd, som Lotte Rod fjernede i den pågældende situatuion. Han har givet Lotte Rod en undskyldning, som hun har godtaget, men han erkender altså, at han har håndteret sagen forkert i sit parti, og derfor trækker han sig.

Lotte Rod: Morten har sagt undskyld til mig

Sofie Carsten Nielsen er ny radikal leder.

Sexisme-sagen blev drøftet på et gruppemøde, der var rykket fra Christiansborg til Den Sorte Diamant i det centrale København.

Mødet skulle have varet i halvanden time, men endte med at tage næsten syv timer.

- Det er mit ansvar - både det, der skete for længe siden, men også ansvaret for, hvordan jeg har håndteret det i nutiden. Derfor har jeg trukket mig på gruppemødet, siger Morten Østergaard.

Gik forrest

På det seneste har en lang række kvinder stået frem og fortalt om sexisme i dansk politik. Netop Morten Østergaards parti har om nogen gået forrest i kampen for at gøre op med denne kultur.

Ikke desto mindre endte partiet altså selv med at blive centrum i en krænkelsessag, som kostede den politiske leder posten.