Angriber Messerschmidt: Støjberg brugt i kynisk magtspil

Det er rent bluff og led i et kynisk magtspil, når Morten Messerschmidt har udtalt, at bakker op om Inger Støjberg som formand for Dansk Folkeparti.

Sådan lyder det fra DF-profilen Martin Henriksen dagen efter, at Støjberg fik en dom på 60 dagens betinget fængsel i rigsretten.

- Det står nu klart at Messerschmidt-fløjen ikke på noget tidspunkt har satset eller håbet på Støjberg som formand. Jeg vidste det nok godt, men nu kan alle se det.

- Messerschmidt har brugt Støjberg - ligesom han bruger alle andre - i et kynisk magtspil som alene handler om at bringe sig selv til tops, lyder det hårde angreb fra Martin Henriksen, der uddybber.

- Det ses på læserbrevet fra Messerschmidt-fløjen dagen før dommen, som var åbenlyst koordineret, og på Messerschmidts melding samme dag.

Læserbrev fra baglandet

Henriksen henviser til, at 16 politikere fra Dansk Folkepartis bagland dagen før dommen i rigsretten indrykkede læserbrev i Avisen Danmark. Dette handlede grundlæggende om, at man ikke skulle forære Inger Støjberg en formandspost, før hun bekendte sig Dansk Folkepartis partiprogram - hele partiprogrammet.

En række af læserbrevets skribenter er velkendte støtter af Messerschmidt, som da også åbent bakkede op om budskabet fra baglands-DF'erne.

- Tænk sig at angribe Støjberg dagen før dommen i rigsretten, lyder den kredse kritik udlægning fra Martin Henriksen, der desuden fremhæver den melding, Messerschmidt kom med efter dommen var faldet over Støjberg.

Her spurgte Ekstra Bladet Messerschmidt:

- Du har tidligere sagt, at hvis Inger Støjberg skulle være interesseret i at blive formand for Dansk Folkeparti, så ville du bakke op om det. Er den plan skrinlagt nu?

– Jeg ved ikke lige, hvad jeg mener. Jeg synes, at det er chokerende. Også det, at det er en ubetinget fængselsstraf. Jeg kan slet ikke huske, at der har været så hårde domme før. Så det må jeg … det er fair, du spørger, men nu må vi lige igennem det her, lød det fra Messerschmidt.

Martin Henriksen leverer en afsluttende angreb:

- Partiet fortjener en leder, der er i stand til at sætte andre før sine egne personlige ambitioner.

Martin Henriksen er ude med riven efter Morten Messerschmidt. Foto: Per Rasmussen

Tror ikke på ham

- Martin Henriksen, Morten Messerschmidt har ellers udtalt tirsdag, at han bakker fuldstændig op om Inger Støjberg som formand. Hvad siger du til det?

- Det tror jeg ikke på.

- Hvorfor ikke?

- Fordi der gennem et stykke tid har kørt et spil, som åbenlyst handler om at tale Støjberg ned. Det kan man se på læserbrevet, som Messerschmidt-fløjen havde i dagen før rigsretsdommen og på de meldinger, der kom fra Messerschmidt samme dag og på dagen, hvor dommen faldt. At han siger det nu, tror jeg bare at er udtryk for, at nogen har sagt til ham, at det var lidt for kækt, siger Martin Henriksen.

Ekstra Bladet har forsøgt at forelægge kritikken for Morten Messerschmidt, men han ønsker hverken at se eller kommentere Martin Henriksens udtalelser.