Angriber Tulles udeblivelse: Dansk Fjendeparti

Hadet syder internt i Dansk Folkeparti efter onsdagens EU-afstemning.

Og beskyldningerne mellem formand Morten Messerschmidt og eks-partiboss Kristian Thulesen Dahl hvisler om ørene på alle i partiet.

Hos flere centralt placerede kilder er udlægningen klar: Det var med fuldt overlæg og for at stjæle dagsordenen, at Kristian Thulesen Dahl udeblev fra partiets valgfest efter forsvarsforbeholdsafstemningen.

- Det her var en bevidst provokation. Sådan ser vi det helt klart. Kristian (Thulesen Dahl red.) gør det her for at tage dagsordenen til ham selv og Inger (Støjberg red.), siger en kilde med henvisning til samarbejdet mellem de to detroniserede toppolitikere.

I visse lommer af partiet drømmes der sågar om at ekskludere Thulesen Dahl for partiskadelig virksomhed.

Men indtil videre håber og tror flere centrale aktører på Morten Messerschmidt-fløjen på, at han selv vil gå.

- Vi har allerede afskrevet ham og kan ikke tage ham seriøst mere, som en kilde formulerer det.

Droppede møde

At tålmodigheden er brugt op blev ikke mindre aktuelt, efter eksformanden torsdag morgen udeblev fra gruppemødet på Christiansborg oven på afstemningen om forsvarsforbeholdet.

Og årsagen til endnu et afbud fra Thulesen Dahl var specifikt det elendige klima internt i DF, afslørede Kristian Thulesen Dahl over for Ekstra Bladet.

'Har nogle møder. Så havde meldt afbud inden snakken om i aftes ', skriver han i en sms og fortsætter:

'Men ud over det har alle nok også brug for at få lidt ro på efter i aftes. DF har ikke brug for uro - men ro for at komme videre.'

Det var en grådkvalt Pia Kjærsgaard, som på valgaftenen kunne konstatere, at danskerne stemte nej til at bevare forsvarsforbeholdet, mens tidligere formand Kristian Thulesen Dahl samtidig udeblev fra valgfesten. Foto: Linda Johansen

Ikke til fest

Onsdag aften satte Thulesen Dahl massivt aftryk på DF's fuser af en Nej-fest. Dog helt uden at dukke op til festlighederne på Christiansborg, som han bekræftede over for Ekstra Bladet:

'Jeg har valgt om af personlige årsager. Der er absolut ingen dramatik eller markering i det. For første gang siden 1994 har jeg bare kunnet vælge en gammel familietradition ift. valgaftener til, og det har jeg så valgt,' skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

DF-formand Morten Messerschmidt langede hårdt ud mod sin forgænger på posten, da han selv mødte op til valgfesten.

- Det er da helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig misset en valgaften hos Dansk Folkeparti, så det må være en meget vigtig begivenhed, siden han vil gå glip af dette her, lød det syrligt til den fraværende ordfører.

Strøg tavs forbi

Torsdag morgen var det dog en anderledes tavs Morten Messerschmidt, som Ekstra Bladet mødte.

Både formanden og de ledende DF'ere, Pia Kjærsgaard, Søren Espersen samt Peter Skaarup, strøg direkte forbi kameraer og mikrofoner uden at sige et ord, da det Thulesen Dahl-løse gruppemøde var overstået.

Ekstra Bladet forsøgte senere på dagen at få en kommentar fra formanden, men uden held.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliver ikke smidt ud: Derfor er Tulle fredet

Han skal gå uprovokeret. Af sig selv. Ikke som martyr.

Sådan lyder analysen fra flere centrale kilder om eks-formand Kristian Thulesen Dahl, der igen har sat dagsorden for sit yderst anstrengte forhold til Morten Messerschmidt- og partiledelsen.

Men Thulesen Dahl skal ikke være bange for at få en støvle i røven af sine partifæller.

Der er nemlig ikke planer om at smide den mangeårige formand helt ud af partiet. Man vil miste en masse af hans stadig trofaste følgere, og så kan han få sit martyrium, lyder analysen fra flere kilder, som Ekstra Bladet har talt med.

- Han skal ikke være provokeret til at gå. Det vil give ham for meget oprejsning, som en kilde udtrykker det.

Det handler for DF-ledelsen om at sørge for, at der ikke er nogle kriser omkring Tulle. Ellers er det bare med at afvente, hvad Thulesen selv spiller med. Der er en forventning om, at Tulle heller holder til at sidde i den nuværende situation meget længe endnu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Hvad mere vil I have?

- Jeg er jo trådt af. Hvad mere vil I have?

Sådan lyder spørgsmålet fra Kristian Thulesen Dahl til visse personer i Dansk Folkeparti, efter den tidligere formand igen er blevet centrum for skandale i partiet.

Både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard var hurtige til at fordømme, at Thulesen Dahl ikke mødte op til valgfest efter gårsdagens folkeafstemning, og adspurgt direkte, hvad han tænker om netop deres udtalelser, er svaret klart.

- Jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er en overreaktion, og jeg synes ikke, at det tjener DF godt, at de gør det, siger Kristian Thulesen Dahl i et længere interview med Ekstra Bladet.

Meget beæret

Der er blevet motivforsket i eks-formandens beslutning om ikke at deltage, og flere kilder kalder det over for Ekstra Bladet for en 'bevidst provokation'.

Men det afviser Kristian Thulesen Dahl, der fastholder forklaringen om, at det altså handlede om, at han for første gang siden 1994 kunne vælge en valgfest med familien frem for på Christiansborg.

I stedet tager han det - spydigt - som en kompliment, at det nu skaber overskrifter, at han ikke var sammen med sine DF-fæller, efter det der bedst kan betegnes som et sviende nederlag til Dansk Folkeparti i EU-afstemningen.

- Jeg er meget beæret over, at man savnede mig i går. Det synes jeg er dejligt.

- Jeg havde det indtryk, da jeg trådte af som formand, at der i Dansk Folkeparti i hvert fald var nogle, der synes, at jeg gerne skulle holde lav profil og lade andre komme til. Det var nogle, der sagde for et halvt års tid siden, at jeg ikke kunne sælge billetter, og nu jeg ligefrem savnet på Christiansborg, og man savner at jeg er fremme. Det er jeg selvfølgelig beæret over, siger han.

De bør lægge sværdene

Kristian Thulesen Dahl mener, at han har gjort, som han lovede, da han trådte af som formand. Nemlig at tie stille og ikke blande sig i, hvordan partiet skal styres.

- Jeg har jo holdt lav profil siden 23. januar. Jeg har ikke været rundt ved alle mulige foreninger og italesætte noget om Mortens lederskab. Jeg har virkelig bestræbt mig på at gøre det, jeg havde sagt.

- Så synes jeg jo, at dem, der i flere år har kæmpet for at få mig fjernet som formand, i virkeligheden også burde lægge sværdene, siger han.