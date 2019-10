Anker blev hædret med en lille én

Tre et halvt år efter hans død er der nu blevet opført en statue af den tidligere statsminister Anker Jørgensen (S). Den er blevet placeret på pladsen med det passende navn Anker Jørgensens Plads i Københavns Sydhavn, en spytklat fra stedet, hvor den historiske socialdemokrat boede i 45 år.

Den lille plads var godt proppet med forventningsfulde sydhavnere, der med røde faner og slagsange var troppet op for at ære Anker Jørgensens minde.

Statuer af store statsledere er ofte store og pompøse, men kunstneren Nanna Brøndum har i afbildningen af Anker Jørgensen valgt et mere realistisk størrelsesforhold.

Anker Jørgensens plads var malet rød under dagens afsløring. Foto: Linda Johansen

Der var dog ingen utilfredshed at spore, da sløret blev løftet for det endelige resultat.

- Den er flot! Jeg synes, den ligner ham. Det er i Ankers ånd, lyder det fra sydhavneren Hanne Angermann, da hun får presset sig gennem menneskemængden og set statuen på tæt hold.

For Hanne er størrelsen ikke et problem.

- Anker var jo en lille én, griner Hanne Angermann.

Københavns overborgmester, Frank Jensen, var en af de mange talere ved dagens afsløring. Foto: Linda Johansen

En lille én var også, hvad flere af de fremmødte nød under ceremoniens lange program. Der var både plads til gamle arbejdersange og taler fra arrangørerne, overborgmester Frank Jensen og Anker Jørgensens søn, Peter Jørgensen.

Peter Jørgensen lagde i sin tale netop vægt på, at det var vigtigt, at man kunne møde statuen i øjenhøjde.

- Det er endt meget godt. Det blev ikke sådan noget fornemt fis. Det blev Sydhavnen, siger Peter Jørgensen til Ekstra Bladet efter afsløringen.

De misbruger Anker!

Dagens statueafsløring var dog ikke lutter lagkage. En gruppe borgere var mødt op for at lufte deres utilfredshed med situationen på Anker Jørgensens Plads, som efter deres mening er blevet et utrygt sted på grund af pushere og alkoholikere.

- Folk oplever trusler, aggressiv stemning og seksuelle tilråb. Der ligger sorte dildoer ude på pladsen, mens børn går forbi, siger beboeren Jakob Rasmussen til Ekstra Bladet.

Dagens afsløring af Anker Jørgensen-statuen gør det ifølge demonstranterne ikke nemmere at ændre tingenes tilstand.

- Nu hvor statuen er sat op, kan vi jo ikke rigtig sige noget, for så bliver vi beskyldt for ikke at kunne lide Anker Jørgensen. Jeg synes, de misbruger ham.

- Det er jo hele Danmarks Anker Jørgensen. Skal han sidde i en sø af tis og opkast, løse hunde og råberi? Det er simpelthen at krænke hans eftermæle, siger beboeren Jakob Rasmussen.

Statuen har ifølge organisationen Faglige Seniorer kostet 700.000 kroner.