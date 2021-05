Anklage i Rwanda: Tvang flygtninge-dreng til at strippe

Ekstra Bladet i Rwanda: Under coronanedlukning blev 16-årig flygtning ifølge anklage tvunget nøgen foran politichef i lejr, der kan ende med at huse danske flygtninge

Ekstra Bladet i Rwanda James Kristoffer Miles & Anthon Unger

GASHORA, RWANDA (Ekstra Bladet): Vi forsøger at gå ind ad fordøren og nærmer os uden kamera de svært bevæbnede vagter foran Gashoras porte. Nysgerrige blikke er ikke velkomne her.

Anklager om forsøg på seksuelle overgreb ramte så sent som sidste år det transitcenter i Rwanda, som regeringen er med til at støtte – og som Danmark måske i fremtiden vil sende asylansøgere til.

Den danske regering støtter allerede transitcenteret med 21 mio. kroner, men det er første gang, at danske flag er kommet op under den ubønhørlige ækvator-sol i Gashora.

Indtil videre har udlændingeminister Mattias Tesfaye (S), der i sidste måned besøgte lejr, dog ikke villet sætte ord på, om samarbejdet også skal føre til, at Danmark sender asylansøgere til det kontroversielle asylcenter.

22 timers udgangsforbud

Det er da også to yderst skeptiske vagter, Ekstra Bladet møder foran Gashoras porte.

Med fingeren på geværkolben beder den ene vagt den anden om at gå ind i kontrolposten for at ringe til lejrchefen.

Under coronanedlukningen i april 2020 var flygtninge i Gashora-lejren forment udgang fra matriklen i alle andre tidsrum end 12-14 dagligt.

Dengang blev fire unge - herunder en 16-årig dreng fra Eritrea - ifølge flere flygtninge på centeret og lokale aktivister tilbageholdt, da de 13. april var ankommet efter udgangsforbuddets indtræden kl. 14.00.

Ifølge anklagerne trak en lokal politichef den 16-årige ind i et lokale, hvor han tvang ham til at tage tøjet af – angiveligt for at kropsvisitere ham. Drengen blev imidlertid ifølge anklagerne også tvunget til at tage bukserne af, så han var helt nøgen.

Da han nægtede dette, overdyngede politichefen ham ifølge drengene med slag fra sin knippel, ligesom han angiveligt tog sin pistol frem og truede drengen.

Den 16-årige formåede at slippe væk fra episoden og anmeldte den ledende politichef.

Rwandas politi afviste imidlertid enhver form for ansvar og anklagede i stedet drengene for at være fulde.

Bedt om at køre

Mens vi venter på svar på lejrchefen, kan vi se skiltningen til det ’Holding Room’, hvor drengene blev tilbageholdt og den angivelige krænkelse og forsøg på overgreb fandt sted.

Nærmere kommer vi dog ikke.

Ekstra Bladet rejser til Rwanda Ekstra Bladet er taget til Rwanda i Afrika for at undersøge forholdene for asylansøgere i flygtningelejre og for indbyggere hos den danske regerings nye venner. Mette Frederiksen og Mattias Tesfayes aftale med Rwanda betyder nemlig, at Danmark i fremtiden måske sender asylansøgere til lejre i et styre, eksperter og observatører i stigende grad betegner som en overvågningsstat og et diktatur. Det vil være på kollisionskurs med Mette Frederiksens valgløfte om at samarbejde med et demokrati uden for Europa om asylbehandlingen. Følg med i vores serie af historier fra Mettes venner i Centralafrika… Vis mere Vis mindre

- Det kræver tilladelse fra MINEMA (Ministry in Charge of Emergency Management red.), hvis I skal ind i lejren, lyder beskeden i en telefon, Ekstra Bladets udsendte får overrakt. Det er uklart, hvem der er i den anden ende.

Artiklen fortsætter under billedet...

Under coronanedlukningen var flygtninge forment udgang i 22 af døgnets timer fra Gashora-lejren. Foto: Anthon Unger

Vi bliver dog eskorteret hen til hen til lejrens inspektør, som noterer vores interesse i at tale med flygtninge. Han er tydeligvis i tvivl om, hvad han skal stille op med to journalister fra Danmark og beder os - uden at ville svare på yderligere spørgsmål - om at kontakte ministeriet i Kigali.

- Det kræver tilladelse. Det kræver tilladelse, lyder det igen og igen.

Herefter bliver vi eskorteret tilbage til vores ventende bil og bedt om at forlade lejren igen. Nysgerrige blikke er ikke velkomne.