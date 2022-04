Anklage om spionage: DF-afhoppere skifter låse

Krigen mellem Dansk Folkeparti og en gruppe partiafhoppere på Christiansborg når nye absurde højder.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle, at seks eks-DF'ere har fået skiftet låsene på deres folketings-kontorer efter mistanke om politisk spionage mod dem.

Det fortæller Liselott Blixt, et af afhoppergruppens medlemmer, til Ekstra Bladet:

- Lige fra vi begyndte at ytre, at vi var utilfredse i DF, så var der nogle rundt på gangene, som begyndte at holde øje med, hvad vi lavede. Det var nogle af dem, som også har lækket, lyder anklagen fra den tidligere DF-sundhedsordfører.

Ifølge Liselott Blixts forklaring har gruppen igennem længere tid følt sig overvåget på blandt andet Christiansborgs gange af personer ansat i Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti afviser over for Ekstra Bladet, at anklagerne på nogen måde har noget på sig

Liselott Blixt har nu sammen med de andre DF-afhoppere skiftet lås på sit kontor. Foto: Jonathan Damslund

Snusede rundt

Mistankerne om politisk spionage hos parti-dissidenterne er udløst af en episode, hvor en højtstående partiansat med tæt forbindelse til formand Morten Messerschmidt en søndag blev taget i uinviteret at befinde sig på et kontor tilhørende en anden nu tidligere DF'er.

Kontorindehaveren modtog ifølge Ekstra Bladets oplysninger undskyldninger fra den ubudne gæst sammen med forsikringer om, at der blot var tale om et forsøg på at finde noget slik.

Episoden har ikke desto mindre medvirket til, at afhoppergruppen føler sig overvåget af Messerschmidt-fløjen i Dansk Folkeparti.

Herunder også at DF-medarbejdere kan have forsøgt at snuse rundt på kontorer hos afhoppergruppen, lyder anklagen.

Det har ført til, at gruppen 17. marts efter kontakt til Folketingets administration fik skiftet låsene på deres kontorer på Christiansborg.

Bitter krig

I alt seks medlemmer af Dansk Folkeparti forlod i februar partiet i protest mod formand Morten Messerschmidts ledelsesstil.

Og den seneste udvikling med ændring af låse på Christiansborg er blot kulminationen på længere tids bitter fløjkrig mellem de nuværende og tidligere DF-fraktioner.

Mistillid og anklager elendig ledelse føg også gennem luften, da blandt andet Liselott Blixt valgte at skride fra det parti, som hun har været folkevalgt for i mere end 20 år.

17. marts udskiftede DF-afhopperne deres låse. Foto: Jonathan Damslund

Forhenværende transportordfører Hans Kristian Skibby kastede sig eksempelvis frådende over den nyvalgte partiformand, Morten Messerschmidt, og sendte en rasende svada i retning af partistifteren, Pia Kjærsgaard, som forklaring på hans beslutning om at forlade partiet.

- Det er egenrådige beslutninger fra den nye partiformand om at ansætte en ny partisekretær udenom gruppeledelse og hovedbestyrelse (...) En partisekretær, som i øvrigt er hans gode ven. Skal man gøre sådan i et moderne parti? Nej, det skal man ikke. Det løber mig koldt ned ad ryggen.

Elendig leder

- Morten er en fremragende politiker. Men han er desværre en elendig leder. Det har tiderne i Europa-Parlamentet også vist. Han er meget dårlig til at lede, siger Hans Kristian Skibby til Ekstra Bladet med henvisning til svindelsagen om Meld og Feld og opbruddet i den blot fire mand store gruppe i Bruxelles, da Morten Messerschmidt var gruppeformand.

På spørgsmålet om, hvad der ellers er galt i DF, sendte Hans Kristian Skibby en syngende, verbal lussing i retning af Pia Kjærsgaard.

- Der er blevet råbt ad vores medarbejdere hen ad gangene og blevet sagt, at de skal skamme sig, fra tidligere partiformænd.

- Er det Pia Kjærsgaard, du taler om?

- Ja, det er det. Det stritter på alle måder ift. det, jeg mener, et parti skal være.

Blixt: Du kan mærke det

DF-afhopper Liselott Blixt er ikke i tvivl om, at hun og hendes løsgænger-kolleger har været udsat for spionage af Dansk Folkeparti.

Det siger hun i et interview med Ekstra Bladet.

- Hvilke DF-medarbejdere er det, som roder rundt?

- Lige fra vi begyndte at ytre, at vi var utilfredse i DF, så var der nogle rundt på gangene, som begyndte at holde øje med, hvad vi lavede. Det var nogle af dem, som også har lækket, siger den mangeårige og nu tidligere DF-profil.

- Det er nogen, som arbejder for Morten Messerschmidt, som rendte rundt og holdt øje med, hvad vi lavede. Det er nogen fra ungdomspartiet, som arbejder herinde. Så vi havde allerede en usikkerhed lige efter formandsvalget.

- Hvordan holdt de øje?

- Du kan godt mærke, når nogen følger dig og ser, hvor du er. Du kunne se, når de var der. Jeg var til et møde med fem medlemmer af gruppebestyrelsen, hvor der blev lækket dagen efter. Der var også en, som havde været lige ude på den anden side af døren, og det er den samme person, som er blevet taget på fersk gerning på et kontor hos en fra personalet. En fra DF-personalet, som har sagt op, som man formoder kunne sidde med noget information. Så vi skyndte os at få lavet låsen om.

- Jeg ved ikke, om de har været på mit kontor, men at de har været inde på et bestemt kontor, er 100 procent sikkert. Vi har mistanke om, at de også har kigget, om der er noget at finde på vores kontor.

- Men er det ikke en overreaktion at begynde at skifte låsene, hvis I ikke skjuler noget?

- Det er ligesom, at du har dit hjem, når der er nogen, som går ind på dine mærker uden at få lov, så føler du, at nogen har intimideret dig, altså går ind i noget, der er dit. Det føles forkert, og det føles ikke rart uanset hvad.

- Kaster man ikke en unødvendig mistanke på DF?

- Det er ikke en mistanke. Vi ved jo mange af de ting, der er sket. Vi ved det om dem, der har lækket, dem, der har spredt usandheder, folk, der er gået ind på kontorerne. Det er jo noget, vi har noget i, så selvfølgelig skal vi have lås på vores døre.