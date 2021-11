Anklager går efter fire måneders fængsel til Støjberg

Mindst fire måneders ubetinget fængsel.

Det er anklagernes krav til en straf til Inger Støjberg, der er tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar.

Det fortæller anklager Anne Birgitte Gammeljord onsdag i Rigsretten.

- Bryder en minister en lov, må ministeren drages til ansvar, siger hun.

En ubetinget fængselsstraf skal - i modsætning til en betinget straf - afsones.

Centralt i sagen er, at Støjberg den 10. februar 2016 i en pressemeddelelse meddelte, at asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. Pressemeddelelsen nævnte ikke undtagelser.

Støjberg nægter sig skyldig og har forklaret, at hun ikke ønskede at 'flage' undtagelserne. Hun har henvist til, at hun dagen før godkendte et notat, der tilsiger, at der i særlige tilfælde var undtagelser.

Men anklagerne køber ikke hendes forklaring.

- På intet tidspunkt har Inger Støjberg eller andre kommunikeret til embedsværket, at hendes pressemeddelelse eller andre offentlige udtalelser ikke skulle tages for pålydende og på den måde givet besked om, at der indadtil skulle administreres anderledes, siger den anden af anklagerne, Jon Lauritzen.

Han pointerer også, at han mener, at det vil få betydning for ministres ansvar fremover, hvis ikke Støjberg dømmes.

- Hvis Støjberg ikke dømmes i denne her sag, er realiteten, at ingen ministre længere er forvaltningschefer, siger han og tilføjer, at i så fald vil ministre kunne 'gøre, hvad de vil, uden at være ansvarlige.'

Sagen mod Støjberg er blot den anden rigsretssag på 100 år.

I 1995 idømte Rigsretten den tidligere minister Erik Ninn-Hansen (K) fire måneders betinget fængsel for ulovligt at have gennemtvunget et stop for familiesammenføringer for tamilske flygtninge uden om Folketinget.

Anklageren mener, at sagen mod Støjberg er værre end Tamil-sagen.

- Denne sag er meget værre, siger Anne Birgitte Gammeljord.