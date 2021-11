Anklager i Rigsretten går efter fængselsstraf til Støjberg

Det står onsdag klart, at anklagerne i rigsretssagen går efter at få tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg idømt en fængselsstraf.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord har indledt proceduren i sagen. Hun argumenterer for, at Inger Støjberg skal idømmes en fængselsstraf. Anklageren har dog ikke fortalt, hvilken længde hun mener, at straffen skal have.

Hun har heller ikke fortalt, om anklagerne mener, at der kan blive tale om en betinget fængselsstraf, som Støjberg i så fald i udgangspunktet ikke skal afsone.

Fra bøde til fængsel

Støjberg er tiltalt for at overtræde ministeransvarlighedsloven, hvor strafferammen går fra bøde og op til to års fængsel.

Sagen handler om adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig. 10. februar 2016 meddelte Inger Støjberg i en pressemeddelelse et stop for, at mindreårige asylsøgere kunne bo med en ægtefælle eller samlever.

Pressemeddelelsen nævnte ikke, at der skulle være undtagelser, hvor par ikke skulle adskilles.

– Det er også vores opfattelse, at det var Inger Støjbergs klare hensigt at skille alle par ad, uanset om der var konstateret tvang eller ej, og uanset at hun vidste, at en sådan ordning ikke var mulig, siger Anne Birgitte Gammeljord.

Gav en ulovlig ordre

Hun mener, Støjberg i perioden fra februar til december 2016 har kendt til ordningens ulovlighed og intet gjort.

– Det hele kan sammenfattes i ordet pligtforsømmelse, lyder det fra Anne Birgitte Gammeljord.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Inger Støjberg gav en ulovlig ordre og fastholdt den, selv om hun blev advaret mod det og havde haft flere grundige drøftelser om emnet.

Og at Inger Støjberg således havde en intention om – forsæt til – at gøre noget ulovligt.

Støjberg vil frifindes

Anklager Anne Birgitte Gammeljord siger, at anklagemyndigheden subsidiært påstår, at eksministeren handlede groft uagtsomt, hvilket også kan være strafbart.

Inger Støjberg nægter sig skyldig og vil frifindes. Det gentog hun på vej ind til onsdagens retsmøde og fortalte om sine forventninger til dagen.

– Jeg tror ikke, at anklagerne kommer til at holde sig tilbage, sagde Støjberg.

Onsdag er den første dag ud af tre med procedure. Anklagernes procedure ventes at vare hele onsdagen og fortsætte torsdag, hvor forsvarerne efterfølgende får ordet. De fortsætter fredag, som er sidste dag, inden dommen afsiges.

Kun anden sag på 100 år

Der er endnu ikke sat en dato på for dommen i sagen, der er blot den anden rigsretssag i 100 år, men den afsiges inden jul.

Egentlig skulle proceduren være begyndt allerede mandag, men mødet blev udskudt grundet sygdom hos en af dommerne. Onsdag er dommeren rask, men en anden dommer er syg.

Men onsdag er det løst ved, at den syge dommer følger med i retsmødet på en skærm hjemmefra.