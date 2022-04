Anklager om krænkelser: Der har været 'rystelser'

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup erkender, at der har været arbejdsmiljømæssige problemer på kontorgangen i partiet.

'Det er jo nok ingen hemmelighed, at vi gennem de seneste måneder har oplevet en turbulent periode og det har selvfølgelig givet nogle rystelser, som desværre også er gået ud over medarbejdere,' siger han til Ekstra Bladet i en skriftlig kommentar.

Den erkendelse kommer, efter Arbejdstilsynet har konstateret, at der kan være tale om et muligt lovbrud, når det kommer til arbejdsmiljøet i partiet.

Ved et tilsynsbesøg 30. marts hos partiet på Christiansborg udtrykte ansatte, at det 'nuværende psykiske arbejdsmiljø bl.a. er præget af grupperinger, dårlig stemning og en kultur med 'lukkede døre', som det fremgik af et brev på baggrund af besøget, der blev sendt til partiet 8. april, og som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Tager imod vejledning

Arbejdstilsynet fastslår, at man mistænker, at der kan være tale om brud på arbejdsmiljølovgivningen i form af krænkende handlinger.

Derfor har tilsynet tilbudt partiet en aftale om, at hvis de får styr på problemerne inden 1. oktober i år, vil tilsynet lade dem arbejde i fred. I mellemtiden vil tilsynet og arbejdsmiljøorganisationen AMO vejlede partiet, så arbejdsmiljøet kommer på rette spor.

Og den aftale tager Dansk Folkeparti altså imod, og det betyder, at tilsynet ikke, hvis aftalen overholdes, kommer forbi igen før til oktober.

'Dansk Folkepartis sekretariat har alle dage været kendt for at have et åbent, hyggeligt og tillidsfuldt samarbejde, og sådan skal det selvfølgelig også være igen.'

'Derfor tager vi selvfølgelig imod tilbuddet fra Arbejdstilsynet om at gøre en ekstra indsats for at forbedre arbejdsmiljøet, så vi sikrer, at vores medarbejdere er glade for at gå på arbejde,' siger Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

Frygt

De ansatte i partiet har også fortalt, hvordan de oplever at blive råbt af og overfuset på gangene, ligesom de bliver ignoreret, når de siger godmorgen.

Og så har der bredt sig en frygt, giver de ansatte udtryk for over for tilsynet.

De har fortalt, hvordan de oplever, at det er svært at sige fra, hvis man bliver udsat for krænkende handlinger, og særligt når det kommer fra 'nogle med en højere status i partiet'.

Tilsynet skriver ligeledes, at der er ansatte, der er bange for selv at blive udsat for krænkende handlinger og bange for konsekvenserne ved at sige fra.

Det nævnes desuden, at flere inden for det seneste år har været længerevarende sygemeldt, og at der de seneste måneder har været omtrent 18 opsigelser og fratrædelser.

Flere nævner desuden, at der er et stort arbejdspres i form af 'ubalance mellem krav og ressourcer', som det hedder i tilsynet skrivelse.