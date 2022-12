Anklager: Skal straffes med fængsel

Anklagemyndigheden kræver Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, straffet med mindst seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk i Meld- og Feld-sagen.

Det fremgik her til formiddag under straffesagen ved Retten på Frederiksberg, hvor senioranklagerne Rasmus Maar Hansen og Andreas Myllerup Laursen netop har afsluttet deres procedure.

Ved Retten i Lyngby sidste år blev DF-formanden netop idømt seks måneders betinget fængsel.

Samtidig kræver anklagerne Messerschmidts medtiltalte tidligere assistent idømt 40 dages betinget fængsel for dokumentfalsk.

Ifølge anklagerne har de to i fællesskab udfærdiget flere falske dokumenter, som betød, at der blev opnået EU-støtte til en EU-konference, som aldrig fandt sted under DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Rasmus Maar Hansen henviste i proceduren blandt andet til, at den lange sagsbehandlingstid er en formildende omstændighed ved straf-påstanden.

Begge nægter sig skyldige. Efter en pause i retten venter proceduren fra Morten Messerschmidts forsvarer, Peter Schradieck.

Der ventes dom i sagen 21. december.