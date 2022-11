Anklaget igen: Sådan vil han frifindes

Ny forsvarsadvokat, nye vidner og nyt bevismateriale.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, varsler et langt mere offensivt forsvar, når Meld- og Feld-sagen i dag klokken 9 fløjtes i gang ved Retten på Frederiksberg.

Den aggressive stil var allerede tydelig, da Folketinget i går ophævede DF-formandens politiske immunitet.

Efter afstemningen hævdede Messerschmidt, at flere vidner fra Dansk Folkeparti løj i retten sidste år, og at nye beviser vil styrke hans sag. Adspurgt om hvilket nyt materiale, der vil komme frem, svarede han:

– Masser, masser. Billeder. Lydfiler. En række nye vidner ... Jeg bliver frikendt om en lille måned.

Indkalder vidner

Da Messerschmidt i august sidste år blev idømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk ved Retten i Lyngby, havde hans daværende forsvarsadvokat, Peter Trudsø, ikke bedt om at få et eneste vidne indkaldt.

Dermed var det udelukkende anklagemyndigheden, som havde udvalgt vidnerne.

Men selv ikke de mange vidner fra Dansk Folkeparti bakkede op om Morten Messerschmidts påstand om, at der blev afholdt en Meld-konference samtidig med partiets sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Især lægger Messerschmidts ringhjørne nu op til et hårdt opgør med mangeårig DF-gruppeformand Peter Skaarup, der i dag repræsenterer Danmarksdemokraterne.

– Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage, lød det eksempelvis fra Peter Skaarup, som formelt var vært for sommergruppemødet i Skagen

En tom kulisse

På det tidspunkt var Messerschmidt formand for Meld – og hans nære allierede Anders Vistisen var kasserer for den skandaleramte partialliance.

Men også Anders Vistisen afviste i sit vidneudsagn centrale dele af Messerschmidts forklaring. De knap 100.000 EU-kroner fra Meld var efter Vistisens opfattelse en regulær medfinansiering af DF’s sommergruppemøde – og altså ikke omkostninger til en særskilt Meld-konference.

En række udenlandske vidner tegnede et billede af Meld og den tilhørende fond Feld som en tom kulisse, der kun havde til formål at lænse EU-kassen til fordel for Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt.

I december sidste år afgjorde Østre Landsret dog, at retsformanden i Lyngby, byretsdommer Søren Holm Seerup, havde været inhabil. Derfor skal sagen nu gå om - og er fysisk flyttet til Retten på Frederiksberg, selvom den hører hjemme i Lyngby.

Venner skal vidne

Den tidligere mangeårige spindoktor Kristian Wederkinck oplyser, at han skal vidne. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Under sagen ved byretten sidste år havde Messerschmidts forsvarer ikke bedt anklagemyndigheden om at indkalde bestemte vidner. Der blev ført op mod 20 vidner – mange fra Dansk Folkeparti. Ingen bakkede op om Messerschmidts forklaringer.

Denne gang har forsvaret bedt om at få ført flere nye vidner. DF’s gruppeformand, Peter Kofod, og Messerschmidts mangeårige rådgiver Kristian Wederkinck oplyser begge, at de er indkaldt.

Derudover ventes DF’s folketingsmedlem Alex Ahrendtsen at skulle vidne – og ikke mindst DF’s tidligere pressemedarbejder Karsten Lorentzen, der kort efter dommen sidste år fandt en interessant lydfil fra sommergruppemødet i Skagen.

Ny advokat

Peter Trudsø skal ikke repræsentere Morten Messerschmidt i landsretten. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Da Morten Messerschmidt i august sidste år blev dømt seks måneders betinget fængsel for EU-svig og dokumentfalsk, var hans forsvarsadvokat Peter Trudsø, som har bistået ham gennem den årelange Meld- og Feld-skandale.

Men da sagen skulle for landsretten var Trudsø skiftet ud med advokat Peter Schradieck, der er partner i advokatfirmaet Plesner. Morten Messerschmidt havde dog klaget over retsformanden Søren Holm Seerup fra Retten i Lyngby, som han mente var inhabil. I landsretten gik den nye advokat, Peter Schradieck, aggressivt til værks – og kunne 22. december sidste år høste en sejr, da landsretten gav Messerschmidt medhold. Sagen blev sendt retur til byretten, hvor den skal gå helt om.

Afslag på Højesteret

Efter sejren i Østre Landsret, som erklærede byretsdommeren inhabil, har Messerschmidt og den nye forsvarsadvokat, Peter Schradieck, modtaget markante juridiske nederlag ved tre instanser.

Peter Schradieck har ved byretten og landsretten forgæves forsøgt at få nedlagt forbud mod, at de parts- og vidneforklaringer, som blev afgivet ved Retten i Lyngby, kan fremlægges, når Meld-sagen begynder forfra på torsdag. Derefter søgte Messerschmidts forsvarer om at få sit krav afgjort ved Højesteret, men det har Procesbevillingsnævnet afvist. Dermed er det svært at løbe fra tidligere vidneudsagn.

Mystisk lydfil

Få uger efter byretsdommen i august sidste år kunne Berlingske bringe en lydfil fra DF’s sommergruppemøde i Skagen i 2015. Den var optaget af partiets pressemedarbejder Karsten Lorentzen, som dækkede begivenheden for DF’s medlemsblade.

Her kan man høre Morten Messerschmidt sige:

'Og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti.'

Morten Messerschmidt udlægger lydfilen som et bevis på, at der under sommergruppemødet blev afholdt en Meld-konference, hvilket alle vidner ellers afviste under retssagen.

Messerschmidt forklarede også selv i retten, at der i 2015 ikke blev afholdt en særlig EU-konference – men at EU-emnerne blev blandet ind i den øvrige dagsorden.

Det er også bemærkelsesværdigt, at Karsten Lorentzen i sine reportager fra sommergruppemødet til DF’s medlemsblade ikke nævnte Meld og Feld på noget tidspunkt. Til gengæld skrev han fyldigt om DF’s daværende tilknytning til EU-Parlamentets ECR-gruppe.