Anmelder Radio24syv efter løgn om død kvinde

DF-politikeren Pia Adelsteen har meldt Radio24syv til politiet.

Det siger hun til DR og bekræfter det selv overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kunne mærke på mig selv, at det var det rigtige at gøre, så jeg anmeldte dem her til formiddag, fortæller Pia Adelsteen til Ekstra Bladet.

Det har hun gjort på grund af Den Korte Radioavis' aprilsnar, som de lavede første april i år.

Radiosatirikeren og værten den flamboyante karakter Kirsten Birgit præsenterede sig selv som Carsten Nielsen fra Nordjyllands Politi, da han ringede til Pia Adelsteen.

- Goddag. Det drejer sig om, at der er en lastbil, der er kørt ind igennem Aporta, lød det med reference til DF-ægteparrets restaurant, som har fået hug for ikke at have nogen overenskomst.

- Det er ikke rigtigt, sagde Pia Adelsteen.

- Jo. Det er sandt. Der er en dårlig nyhed. Og det er, at det har medført et dødsfald, fremturede den påståede politibetjent, før radioværten satte trumf på den for Pia Adelsteens rædselsvækkende nyhed.

- Den gode nyhed er, at det var hende den hysteriske, der ikke ville arbejde, fordi hun ikke fik løn under sygdom. Aprilsnar.

Gjorde alvor af ord

Ekstra Bladet var tirsdag i kontakt med Pia Adelsteen i forhold til aprilsnaren, hvor hun fortalte, at hun overvejede at anmelde radiostationen.

- Jeg var virkelig rystet og syntes overhovedet ikke, det var sjovt. Min første tanke var, at der var sket vores datter, svigersøn eller tre børnebørn noget. Det er jo ikke normalt, at en person fra Nordjyllands Politi pludselig ringer. Kim, som sad overfor mig, så farven forsvinde fra mine kinder. Jeg overvejer at melde dem til politiet, men har ikke besluttet mig endnu, fortalte hun til Ekstra Bladet.

Nu har DF-eren valgt endeligt at gå til politiet med sagen.

- Jeg har haft det ekstremt dårligt de sidste to dage, så jeg tog beslutningen i går aftes, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg er faktisk en smule overrasket over, hvor meget det påvirkede mig. Det var ikke, at blive gjort til grin, der gjorde et indtryk, jeg har trods alt været i politik siden 2001, så det er jeg vant til. Men det her med, at man har en meget klar overbevisning om, at der er sket noget alvorligt, og der så ikke er det, det synes jeg virkelig er modbydeligt

Pia Adelsteen har valgt at anmelde Radio24syv for at udgive sig for at komme fra Politet.

Radioboss: Undskyld, undskyld, undskyld

Ekstra Bladet var tirsdag også i kontakt med den ansvarshavende chefredaktør på Radio24syv, Jørgen Ramskov. Han fortalte, at han hørte med egne ører den ikke for alle lige morsomme aprilsnar i Den Korte Radioavis. Det fik ham efter eget udsagn til straks at beordre en undskyldning sendt af sted til Mariager.

- Vi har jo bare lagt os fladt ned og sagt, det var ikke sjovt, siger radiobossen til Ekstra Bladet.

- Hvorfor var det ikke sjovt?

- Jamen, fordi det skal man ikke. Satire er grænsesøgende og indimellem også grænseløs, men der er også ting, der er over grænsen. Det der var over grænsen. Så er den egentlig ikke længere. Det er ikke sjovt at lave sjov med dødsfald, og man skal ikke ringe til folk på den måde. Og det har vi også lagt os fladt ned og undskyldt over for – både over for Kim Christiansen og Pia Adelsteen.

- Hvorfor skulle det lige gå ud over dem?

- Jamen, det er vel dybest set ligegyldigt, hvem det går ud over. Men vi kan godt tage temaet en gang til. Det var en kæmpe fejl, og der er sagt undskyld.

- Det er ikke lovligt at ringe og udgive sig for at være fra politiet, og Pia Adelsteen og Kim Christiansen overvejer nu at gå videre med denne her sag?

- Det kan jeg jo ikke sige noget til. Jeg kan sige, at vi kan ikke gøre andet end at, når vi laver en fejl, så kan vi undskylde. Hvad pokker vil du næsten ellers have mig til at sige.

- Ikke andet end at du kan forholde dig til, at det er strafbart at udgive sig for at være fra politiet, når man ringer til folk, og I risikerer en politianmeldelse.

- Men vi har sagt undskyld.