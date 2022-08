Antal køn: Ministre vil ikke svare - men har faktisk allerede gjort det

Alt fra to til uendelige - politikerne til Pride kunne ikke blive enige om, hvor mange køn, der egentlig er

- Jeg kommer ikke til at gå ind i den type disskusion.

Sådan svarede Mette Frederiksen under Copenhagen Pride-paraden, da Ekstra Bladet spurgte hende, hvor mange køn der er.

- Jeg har ikke noget behov for at sætte et nummer på, fortalte hun, mens hun vinkede til folkemængden.

Trine Bramsen til fest

Og heller ikke minister for ligestilling Trine Bramsen ønskede at sætte et antal på. Da Ekstra Bladet spurgte hende til Copenhagen Pride i weekenden, faldt svaret.

- Jeg synes, det vigtige er, at folk har en fest. Jeg er selv en kvinde, og det er det, jeg kan forholde mig til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen og ligestillingsminister Trine Bramsen til Pride. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Har allerede svaret

Men regeringen har faktisk allerede sat antal på. Det viser et skriftligt spørgsmål fra Folketinget stillet af Nye Borgerliges Lars Boje Mathiesen.

Tilbage i februar spurgte Lars Boje regeringen, hvor mange køn der er, og dengang var svaret enkelt.

Annonce:

Og det kom endda fra Trine Bramsen.

'For så vidt angår spørgsmål om, hvor mange køn, der findes, oplyser ligestillingsministeren (Trine Bramsen, red.), at der grundlæggende findes to køn: kvinde og mand', svarede Erhvervsminister Simon Kollerup på spørgsmålet.

Pape: Basically to køn

Også de konservatives nyslåede statsministerkandidat, Søren Pape, var til Priden. Han ville gerne svare på spørgmålet.

- Jeg synes jo basically, der er to køn. Så ved jeg godt, at der er mennesker, der definerer sig, som det ene og det andet og den tredje, svarede han på spørgsmålet.

Adspurgt, om han kunne nævne hvilke to køn, svarede han med et smil

- Jamen, der er jo en mand og en kvinde.

Mor fortalte mig, at jeg var bøsse