Antallet af coronaindlagte i Region Hovedstaden rasler ned

Presset på afdelingerne i Region Hovedstaden er stærkt aftagende.

Det viser den seneste rapport over monitorering af indlæggelser, der blev færdiggjort tidligt tirsdag morgen, som Ekstra Bladet nu har fået indsigt i.

Her fremgår det, hvordan der 2. januar var 307 indlagte med covid-19 på Amager Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Bornholms Hospital, Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Hospitalerne i Nordsjælland.

Det tal var 11. januar faldet til 173 indlagte. Det er knap en halvering af antallet af indlagte. Alt sammen på trods af, at vi i siden midten af december har haft langt over 10.000 smittede hver eneste dag.

Her kan du se udviklingen de sidste par dag. Indlæggelse defineres i denne fane som dage fra patientkontakten starter til og med dagen før patientkontakten slutter, dvs. dagen hvor patientkontakten slutter er ikke medtaget. Hver patient kan

Det skal du understreges, at Region Hovedstaden typisk opjusterer tallene en smule som følge af efterregistreringer.

Få på intensiv

Samtidig viser data fra Region Hovedstadens rapport, at antallet af patienter på intensiv har stået stort set stille siden starten af december.

8. december var der 24 på intensiv i regionen, og det tal har svinget fra 24 til 34 for til sidst at lande på 30 indlagt på intensiv 11. december.

Selv om tallene ikke giver et fuldstændigt billede af situationen i Danmark, så er Region Hovedstaden er Danmarks klart største region med over 1,8 millioner indbyggere. Derudover har København og Omegn været det sted, der har været klart hårdest ramt af covid-19.

Tallene kommer samtidig med, at partiernes sundhedsordførere er indkaldt til møde med Magnus Heunicke, hvor de skal tage stilling til de nuværende corona-restriktioner og en eventuel forlængelse af disse.

Det forventes, at der endeligt vil blive taget stilling i løbet af onsdagen.

Den er mildere

På trods af flere udenlandske studier, som beskrev, hvordan omikron var mildere end de tidligere varianter, så har SSI været forsigtige med at drage den konklusion.

Men i starten af januar kom meldingen, alle har ventet på.

Risikoen for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med omikronvarianten, ser ud til at være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten.

Det fortalte Tyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut (SSI), til TV 2.

- Omikron vil stadig kunne presse vores sundhedsvæsen, men alt tyder på, at den er mildere end deltavarianten.

- Risikoen for at komme på hospitalet er halvt så stor som delta. Derfor kan vi alligevel blive presset i sundhedsvæsenet, hvis vi ser meget smittespredning, siger hun til TV 2.

Før jul beskrev Ekstra Bladet, hvordan et nyt sydafrikansk studie pegede på, at personer, som bliver smittet med den hurtigt-spredende omikronvariant, har større chancer for at klare sig gennem sygdommen covid-19 uden hospitalsbehandling end dem, der smittes med deltavarianten.

Derudover har det afrikanske land nu oplevet et signifikant fald i antallet af smittede.

Da det toppede i landet, var der omkring 25.000 smittede om dagen, men det tal er nu faldet til omkring 15.000. Det skal dog understreges, at antallet af tests kan variere meget fra dag til dag.

Og senere var der mere godt nyt. Denne gang fra Storbritannien - lige rundt om hjørnet og med en befolkningssammensætning meget lig den danske.

Mindre risiko

I en rapport lavet af forskere fra Imperial College London fremgår det, at der er 20-25 procent mindre risiko for at skulle en tur på hospitalet, mens der er 40 procent mindre risiko for at blive indlagt natten over, hvis du er ramt af omikron frem for delta.

Data bygger på en undersøgelse af 56.000 omikronsmittede og 269.000 deltasmittede.

Forskeren bag studiet, professor Neil Ferugson, kalder det for en god nyhed, men understreger, at vi stadig står over for en stor opgave, fordi alt tyder på, at den er langt mere smitsom.

- Den høje smitsomhed taget i betragtning er der stadig en potentiel risiko for, at sundhedsvæsnet står over for at skulle håndtere endnu flere indlagte, hvis omikron bliver ved med at stige med den fart, som vi har set de seneste uger, siger han til The Guardian.