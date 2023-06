Apple er sidste håb: Troels Lund afviser

Troels Lund Poulsen 'ved ikke lige hvordan og hvorledes man kontakter Apple' og afviste på et pressemøde fredag at række ud til techgiganten for at få hjælp til at genskabe de slettede sms'er sendt fra Mette Frederiksen iPhone

Troels Lund 'vil gøre alt' for at genskabe Mettes sms'er. Han vil bare ikke kontakte Apple

Selvom Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ikke kan genskabe Mette Frederiksens sms'er - lovhjemmel eller ej - så er alt håb ikke ude.

Flere partiprofiler fortalte nemlig mandag, at Apple måske ville kunne genskabe sms'erne. Det skete efter det orienteringsmøde, som fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) havde indkaldt til tidligere på dagen i forbindelse med sms-sagen.

Men det er ikke et spor, som Troels Lund Poulsen umiddelbart er klar til at forfølge. Blandt andet ved han ikke, 'hvordan man kontakter Apple', udtaler han.

Troels Lund Poulsen mener, at 'han har gjort sit' for at se, om sms'erne kan genskabes. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

- Jeg er af den opfattelse, at jeg har gjort mit yderste for at få afdækket, om man kan få genskabt de sms'er her i Forsvarsministeriet. Og det er der ikke, udtaler Troels Lund desuden.

Det er, på trods af Troels Lund Poulsen gjorde det klart, at det stadig var 'hans ønske at få sms'erne genskabt', og at han stod ved de ting han skrev, da minksagen rullede første gang.

Har redegjort for det

- Troels Lund, jeg skal bare lige forstå dig korrekt. Du vil gøre alt for at få de her sms'er frem, du vil bare ikke undersøge Apple-sporet. Er det korrekt?

- Jeg har spurgt her i Forsvarsministeriet, om det, ud fra de oplysninger B.T har lagt frem, var muligt at genskabe de her sms'er. Og der har svaret været, at det ikke er muligt.

- Det er, fordi dataene har været slettet. Men selv hvis dataene ikke havde være slettet, så havde man heller ikke haft mulighed for at bryde krypteringen.

- Men nu var der det med Apple – det kommer du ikke til at forfølge?

- Jamen jeg har ikke mere at sige i forhold til Apple. Jeg har ikke mulighed for at kigge ned i, hvad Apple kan gøre, jeg har mulighed for at kigge ned i, hvad jeg selv kan gøre. Og jeg har nu redegjort for det.

Partier vil gerne

En hel del af de andre partiledere vil fortsat gerne forsøge at genskabe sms'erne og mener, at Apple kan være en god mulighed. Det fortæller de til den fremmødte presse torsdag aften efter mødet med Troels Lund Poulsen.

Alex Vanopslagh vil gerne have, at statsminister Mette Frederiksen kigger ind i muligheden for at genskabe sms'erne via Apple. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Jeg synes, statsministeren skal rette henvendelse til Apple, udtaler LA-boss Alex Vanopslagh blandt andet.

Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne mener ligeledes, at man bør forfølge Apple-sporet. Samtidig gør han klart, hvad han mener om Venstres tilbageholdenhed.

- Hvis de (Venstre, red.) ikke vil genskabe sms'erne nu, er det pinligt og en katastrofe.

Mette Abildgaard udtaler ligeledes, at Apple-sporet 'er det mest oplagte'.

- Det mest oplagte spor at forfølge er det med Apple. Men jeg har ingen forventninger om, at regeringen kommer til at gøre ret meget på eget initiativ, udtaler hun.

